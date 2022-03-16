Антон Мокан поздравил с 70-летием имама городской мечети

Имам шадринской мечети Калый Байдашев отметил своё 70-летие. Поздравить его пришёл глава города Антон Мокан.

За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад за сохранение и развитие гражданского мира и согласия, создание благоприятной социальной среды в городе Антон Мокан вручил имаму Почётную грамоту. «Мы все равноправные жители одной страны России, никаких разделений и разграничений православных и мусульман у нас нет и не должно быть. Примите самые наилучшие пожелания, всех благ, крепкого здоровья, долголетия, любви и уважения ваших близких и родных людей», - процитировала главу города его пресс-служба.

Выразили слова благодарности за сохранение и развитие национальной культуры, пожелали счастья и благополучия: сотрудники администрации, Главный муфтий УрФО Ринат Раев, депутат областной Думы Сергей Максимов, представители Ассамблеи народов Зауралья и директор Центра «Лад» Ирина Спирина.

Калый Шайнурович поблагодарил присутствующих за тёплые слова и внимание, а также высокую оценку его работы в жизни мечети, развитии духовного просвещения и наставничества среди молодого поколения.

Фото с сайта администрации города Шадринска.