Артур Пущин: «Наша армия встала на защиту мирного населения ЛНР и ДНР»

Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооружённых сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Депутат Курганской городской Думы Артур Пущин прокомментировал:

- Минобороны России опубликовало доказательства того, что проводимая спецоперация по принуждению киевского режима к миру сорвала намеченное на март наступление на Донбасс. Намерения были предельно жестокими, по сути, чудовищными. Эта информация в очередной раз доказывает, что наше Правительство приняло непростое, но единственно верное решение. Мы не могли оставаться в стороне, наша армия встала на защиту мирного населения ЛНР и ДНР. Я верю, что вскоре специальная операция будет успешно завершена, и мир придёт на эту многострадальную землю.