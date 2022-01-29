Аудитория госпабликов в Курганской области превышает 235 тысяч человек

Соцсети стали привычным местом для общения жителей Курганской области с органами власти. В Зауралье 296 региональных и муниципальных органов власти, а также медучреждений, школ, детских садов, ссузов, домов культуры и организаций допобразования имеют официальные страницы в соцсетях. Аудитория таких госпабликов насчитывает более 235 тысяч человек.

Госпаблики являются частью платформы обратной связи между гражданами и государством. Ее развитие — одна из основных задач АНО «Диалог» и Центров управления регионами. По поручению Минцифры специалисты «Диалога» и ЦУР проводят обучение для администраторов пабликов, помогают оформлять и продвигать страницы в соцсетях, а также работать с обращениями граждан.

Официальные сообщества госучреждений представлены в основных социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook. Они упрощают получение людьми социально важной информации. Например, там можно узнать, какие выплаты положены вашей семье, что делать, если почувствовал симптомы коронавируса, или какой будет график работы детских секций в районном ФОК.

«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «Вконтакте» — почти 40 тысяч пабликов (57%), еще 14 тысяч - в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетяхгоспабликов значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — отмечает заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

В Курганской области самое активное общение жителей с органами власти происходит во «Вконтакте». За 2021 год в соцсетяхзауральцы оставили 39813 обращений. Все они были зафиксированы с помощью системы «Инцидент Менеджмент» и направлены в профильные ведомства для отработки.