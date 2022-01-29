Аварийность и смертность на дорогах Курганской области снижаются

Как отметил глава региональной службы Госавтоинспекции, решение задач по обеспечению безопасности дорожного движения требует комплексного подхода. Повышение правосознания населения, ликвидация правового нигилизма, формирование культуры поведения на дорогах и, самое главное, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения – широкий и важнейший фронт работ. В минувшем году совместными усилиями и в результате целенаправленной работы удалось добиться снижения основных показателей аварийности на дорогах. Это число дорожно-транспортных происшествий, число погибших и раненых в них людей. Сокращение смертельных случаев отмечено в Кургане, Шадринске и восьми районах области. В целом это число стало меньше более чем на восемь с половиной процентов.

Основными факторами, влияющими на состояние аварийности, остаются происшествия, связанные с наездами на пешеходов (20 погибших), выезд на полосу встречного движения (42 погибших), управление транспортными средствами в нетрезвом виде (26 погибших). Свою лепту в ситуацию на дорогах вносила и погода – снег, мокрый снег, ледяной дождь, ветер и так далее.

- В истекшем году управлением ГИБДД пять раз принимались решения о временном ограничении движения пассажирского и большегрузного транспорта, о чём незамедлительно уведомлялись все организации и ведомства, - сообщил Михаил Чебыкин. - Только в декабре с началом снегопадов сотрудниками Госавтоинспекции составлено триста восемьдесят семь актов о выявленных недостатках эксплуатационного состояния улиц и дорог. Возбуждено тридцать одно дело об административном правонарушении за несвоевременную снегоочистку.

В целях повышения безопасности дорожные инспекторы регулярно проводят комплексные мероприятия контрольно-профилактического характера. Одно из них – операция «Нетрезвый водитель». Усиление контроля увеличивает число выявленных нарушителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на возросшую ответственность за такое вождение, в прошлом году подобных случаев стало больше на три процента.

- Всего более четырёх тысяч двухсот пьяных граждан были отстранены от управления транспортными средствами, - привёл цифры начальник управления. - Из них шестьсот шестьдесят девять человек пьяными за руль садились повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность. Что касается происшествий, совершённых пьяными водителями, то в результате принятых мер, их стало меньше на треть. Число погибших в них сократилось наполовину – с 42 до 26 человек.

В целом за прошлый год сотрудники Гоавтоинспекции региона пресекли более ста двадцати семи тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них порядка девяти тысяч грубых. Это стало возможным, в том числе и благодаря развитию сети установленных средств автоматической фиксации. Как показывает статистика, там, где устанавливаются стационарные и передвижные комплексы, аварийность сократилась на восемьдесят пять процентов. При этом происшествий с погибшими не зарегистрировано. Свою роль в снижении аварийности вносят и мероприятия по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эту работу управление выполняет совместно с правительством региона.

- Мероприятия по безопасности дорожного движения реализовывались на двадцати пяти объектах, расположенных на федеральных и региональных трассах общей протяжённостью триста пятьдесят километров, - пояснил Михаил Чебыкин. - По инициативе УМВД в региональный проект были включены и уже реализованы ряд инженерных мероприятий. Установлены семь светофорных объектов. На трассах установлены почти три тысячи погонных метров дорожных ограждений. Обустроены восемьдесят девять остановочных комплексов. На ряде участков сделано стационарное освещения. Установлены тридцать шесть искусственных дорожных неровностей, обустроены пятьдесят пять пешеходных перехода.

Как отметил начальник управления, весь комплекс этих и других мероприятий позволил выполнить основные задачи, поставленные перед Гоавтоинспекцией в прошлом году. Об этом говорит снижение числа ДТП,

погибших и раненых в них людей, повышение безопасности движения на дорогах федерального и регионального значения, повышение безопасности детей.

- Культура поведения на дорогах меняется в лучшую сторону. Правосознание у людей уже другое. Они понимают, что соблюдение правил дорожного движения объективно необходимо. Дорога ошибок не прощает, - подчеркнул Михаил Чебыкин.

Константин Сапунов. Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области.