АвтоВАЗ опроверг полную приостановку производства своих автомобилей

Западные СМИ подхватили новость о том, что российский АвтоВАЗ полностью прекратил производство автомобилей якобы из-за дефицита деталей, которые поставлялись из-за рубежа. В своих статьях иностранные журналисты уверяют, что тысячи сотрудников АвтоВАЗа отправлены в отпуск на неопределенный срок.

На сайте войнасфейками.рф уже опровергли эту новость и рассказали, как на самом деле обстоят дела на производстве. Оба завода концерна в Тольятти и Ижевске действительно остановили 5 марта, но уже 14 марта АвтоВАЗ частично возобновит производство.

По информации профильных изданий, в ближайшее время АвтоВАЗ будет выпускать две модели из ряда LADA – Granta и Niva Legend.