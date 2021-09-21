Айслу Жанабековой из Белозерского района вручили знак «Материнская слава»

Многодетной маме Айслу Жанабековой вручили Почётный знак «Материнская слава».
С самого порога дома, где живёт крепкая и дружная семья Жанабековых, слышится озорной детский смех. В этой семье главное богатство - дети. Айслу вместе с мужем Кажимуканом воспитывают пять детей: три сына и две дочери. Родители на личном примере учат их трудолюбию, уважению к старшим, доброте, заботе и вниманию.
У каждого ребёнка есть свое увлечение, дети с удовольствием посещают кружки и секции. Общительные, трудолюбивые, целеустремленные, творческие, - так отзываются о них педагоги. Старшая дочь Снежанна обучается игре на гитаре и увлекается видеосъемкой, Дамир увлекается футболом, Диляра окончила курс бальных танцев, сейчас учится играть на фортепиано, а также прекрасно рисует, Алмас получает уроки игры на баяне. По словам матери, очень музыкальный ребёнок, все время что-то напевает. А вот самый младший сын Амир ещё ходит в детский сад, любит рисовать, лепить, смотреть мультики, обниматься и целоваться.
Несмотря на то, что большая часть времени и жизни отдана детям, Айслу продолжает трудиться и заниматься общественной деятельностью. Она работает в Светлодольской школе педагогом-психологом, а ещё увлекается вязанием и любит готовить. Мечтает освоить новое хобби – изготовление резинок для волос. А муж Кажимукан любит работать с деревом, строить, подходит к этому очень серьёзно, читает, отгадывает судоку.
Дружное семейство вместе проводит праздники и ведет очень активный образ жизни. Вечером вся семья после прогулки собирается за большим столом, пьют чай и беседуют на разные темы. Очень любят национальные праздники, чтят традиции и обычаи.
В атмосфере домашнего тепла и любви воспитывают детей Айслу и Кажимукан, получая от сыновей и дочерей взаимную любовь и уважение.
- У нас дружная семья. Мы воплотили заветную мечту в жизнь - создали большую семью, где улыбки, успехи каждого ребенка - самая большая награда для нас, - отметила счастливая мама.
Вручая Почётный знак «Материнская слава», глава района Александр Завьялов поблагодарил многодетную маму за её непростой, но такой благодатный труд.
Ольга Митрофанова.
Фото из семейного архива герои публикации.
Комментарии