Айслу Жанабековой из Белозерского района вручили знак «Материнская слава»

Многодетной маме Айслу Жанабековой вручили Почётный знак «Материнская слава».

С самого порога дома, где живёт крепкая и дружная семья Жанабековых, слышится озорной детский смех. В этой семье главное богатство - дети. Айслу вместе с мужем Кажимуканом воспитывают пять детей: три сына и две дочери. Родители на личном примере учат их трудолюбию, уважению к старшим, доброте, заботе и вниманию.

У каждого ребёнка есть свое увлечение, дети с удовольствием посещают кружки и секции. Общительные, трудолюбивые, целеустремленные, творческие, - так отзываются о них педагоги. Старшая дочь Снежанна обучается игре на гитаре и увлекается видеосъемкой, Дамир увлекается футболом, Диляра окончила курс бальных танцев, сейчас учится играть на фортепиано, а также прекрасно рисует, Алмас получает уроки игры на баяне. По словам матери, очень музыкальный ребёнок, все время что-то напевает. А вот самый младший сын Амир ещё ходит в детский сад, любит рисовать, лепить, смотреть мультики, обниматься и целоваться.

Несмотря на то, что большая часть времени и жизни отдана детям, Айслу продолжает трудиться и заниматься общественной деятельностью. Она работает в Светлодольской школе педагогом-психологом, а ещё увлекается вязанием и любит готовить. Мечтает освоить новое хобби – изготовление резинок для волос. А муж Кажимукан любит работать с деревом, строить, подходит к этому очень серьёзно, читает, отгадывает судоку.

Дружное семейство вместе проводит праздники и ведет очень активный образ жизни. Вечером вся семья после прогулки собирается за большим столом, пьют чай и беседуют на разные темы. Очень любят национальные праздники, чтят традиции и обычаи.

В атмосфере домашнего тепла и любви воспитывают детей Айслу и Кажимукан, получая от сыновей и дочерей взаимную любовь и уважение.

- У нас дружная семья. Мы воплотили заветную мечту в жизнь - создали большую семью, где улыбки, успехи каждого ребенка - самая большая награда для нас, - отметила счастливая мама.

Вручая Почётный знак «Материнская слава», глава района Александр Завьялов поблагодарил многодетную маму за её непростой, но такой благодатный труд.

Ольга Митрофанова.

Фото из семейного архива герои публикации.