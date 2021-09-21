Белозерские парикмахеры: причёска – главная изюминка в образе человека

Российские парикмахеры 13 сентября отметили свой профессиональный праздник.

Цирюльники, брадобреи, стригуны – эта профессия имела много названий в разные эпохи. Но смысл работы этих специалистов в одном – делать людей красивыми. Сегодня хороший парикмахер буквально на разрыв, но и требования к мастеру соответствующие. Теперь он должен не просто владеть ножницами и расчёской, но и уметь разглядеть стиль человека, волшебным образом преобразить клиента так, чтобы он сам был удивлён своей привлекательностью.

В наши дни каждый, кто проживает в цивилизованных условиях, пользуется услугами парикмахера.

– Полностью с вами согласна и могу утверждать, что главной изюминкой в образе человека является причёска, – говорит парикмахер со стажем Екатерина Фефелова, – причёска должна быть не только праздничная, но и повседневная. Ведь выглядеть ухожено, стильно хочется в любой день. Только создать настоящее произведение искусства, которое сможет идеально подчеркнуть достоинства, под силу только хорошему мастеру с идеальным вкусом.

Действительно, имя хорошего мастера бывает у всех на устах, и передаётся от клиента клиенту. Его рекомендуют друзьям, коллегам и знакомым. Это и неудивительно, ведь только хороший парикмахер сможет помочь людям выглядеть привлекательными, стильными и модными. Настоящий мастер своего дела сможет подобрать необходимый цвет, придать нужную форму волосам и выполнить другие манипуляции, которые очень тонко и гармонично подчеркнут индивидуальность каждого клиента.

– Должна признать, что работа парикмахера – очень ответственное дело, ведь одно неловкое движение может испортить причёску клиента и репутацию мастера, – говорит Екатерина, – поэтому стать профессионалом в нашей профессии непросто.

По рассказу Кати получается, что делать причёски она мечтала с детства, да и перед глазами был живой пример, мама. По ее стопам и пошла Екатерина. В 2011 году окончила профессиональное училище №11 в городе Кургане. Затем различные семинары, постоянные курсы повышения квалификации. Она с лёгкостью усвоила способы окрашивания волос, научилась модулировать и укладывать их в современном стиле.

Говоря о самой профессии, Катя отметила, что парикмахер, помимо навыков, должен обладать прекрасной памятью и энергичностью, иметь развитое мышление и творческую жилку, а также отличное настроение и чувство доброжелательности к клиентам.

Замечено, что люди садятся в кресло к парикмахеру, когда хотят изменить свою причёску, настроение или… просто выговориться! Так мастера ножниц превращаются во врачевателей человеческих душ

– Парикмахер просто обязан быть психологом, – соглашается Катя, – так как нередко, пока руки создают шедевры, клиенты изливают душу, как лучшей подруге. И хороший мастер (по совместительству – психолог) обязательно должен поддержать беседу, а иногда и дать совет.

Следует отметить, что парикмахеры выполняют не только эстетическую, но и гигиеническую роль. Поэтому их часто называют лекарями и косметологами. В процессе своей основной работы, они рассказывают своим клиентам, как правильно ухаживать за волосами, а также могут провести серию косметологических процедур, которые оживят волосы.

– Мастер должен уметь делать очень многое, чтобы удовлетворить даже самые высокие запросы клиента, – говорит Екатерина, – Поэтому я постоянно учусь, повышая изо дня в день свою квалификацию.

Кроме того, Катя – не просто отличный парикмахер, но и очень приятный в общении и позитивный человек. Для неё главная награда - счастливые глаза клиентов, которые довольны результатом.

Ольга Митрофанова.

Фото Натальи Рыбиной.