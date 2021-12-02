Белозерские певцы побеждают в различных конкурсах

В нынешнем году в эстрадную студию «Звёздный калейдоскоп» Белозерского районного Дома культуры набрали новых участников. Основную массу составили дети в возрасте от 6 до 11 лет. Они с удовольствием посещают репетиции по эстрадному вокалу, принимают активное участие в мероприятиях Белозерского РДК и за его пределами, радуя своим исполнением руководителя, родителей и всех неравнодушных зрителей.

В связи с нестабильной коронавирусной ситуацией многие творческие конкурсы в России проводятся в режиме онлайн. Студийцы из Белозерки приняли в них активное участие и завоевали многочисленные награды.

- Работа проведена огромная. Скажу честно: несмотря на затраченные силы, заниматься с такими талантливыми людьми одно удовольствие. Люблю всех участников в целом и каждого в отдельности. За терпение, труд, стремление к победе выражаю всем искренние слова благодарности. Родителям огромное спасибо за моральную и финансовую поддержку. Желаю всем здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых достижений и, конечно же, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Давайте будем учиться друг у друга, поднимаясь только вверх и… творить, творить, творить! – приводит слова руководителя Народного коллектива эстрадной студии «Звёздный калейдоскоп» Светланы Кузнецовой Белозерская районная газета «Боевое слово».

Фото группы Белозерской районной газеты «Боевое слово» в социальной сети «ВКонтакте».