Белозерского Хатико приютила семья из Кетовского района

Жители Белозерского района стараются помочь бездомным животным: подкармливают их, некоторых берут к себе, а затем «пристраивают в хорошие руки».

В 2020 году на трассе вблизи села Белозерского появился огромный пёс, никто не знал, откуда он. Проезжающие мимо люди и местные жители подкармливали его. Тот вёл себя неагрессивно, но осторожно. На близкий контакт с человеком не шёл.

Информация об огромном псе, гуляющим у трассы без хозяина, появилась в соцсетях. Пользователи прозвали алабая Белозерский Хатико. Ведь все это время он никуда не уходил, как будто ждал, что за ним вернутся. Между тем, пёс начал слабеть. Операцию по спасению организовали волонтёры группы «Мы – волонтёры. Курган» под руководством Юлии Вишняковой. Они подключили врача ветеринарной клиники Михаила Степанова. Собаку усыпили и увезли в Курган. В клинике пса осмотрели, взяли на анализ кровь. Полгода пёс жил у Юли, но по семейным обстоятельствам, она не могла его дальше держать у себя, и Буран (так назвали алабая) уехал на постоянное место жительство в Кетовский район в семью Ильи и Ксении Береженцевых. Пёс был очень проблемным, проявлял агрессию, долго привыкал и от него даже пострадал новый хозяин, но молодые люди не сдались, не предали собаку,

стойко и терпеливо любовью и заботой добились его преданности. Юля часто навещает своего подопечного. Сейчас Буран охраняет свою территории, не подпускает близко к себе чужих людей, а Ксении, Илье и Юлии благодарен за спасение.

Ольга Митрофанова.

Фото предоставлено редакцией газеты «Боевое слово».