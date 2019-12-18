«Белые розы» от (или для?) Юры Шатунова

Доносилось в минувшее воскресенье со сцены Курганской областной филармонии. Здесь с сольной программой «Новое и лучшее» выступил экс-солист легендарной группы «Ласковый май», самый известный выпускник Оренбургского интерната Юрий Шатунов.

И действительно, нужен. Артиста в столице Зауралья очень ждали. Билеты на концерт раскупили задолго до его приезда. Более того, практически у каждого ряда дополнительно выставили стулья. Среди гостей – и школьники, и те, кому за 40 лет.

Зрители пришли в хорошем настроении. Несмотря на сырость и ветер, в зале царила атмосфера тепла и уюта. Певец вышел в кроссовках, джинсах и темной футболке. Отработал без передышки два часа, причем вживую. Он дарил нашим землякам свою нескончаемую энергию: по-ребячески дурачился, играл. И все это во время исполнения взрослых, глубоких произведений! Поклонники отвечали, как и полагается, бурными овациями, улыбками, танцами, шикарными букетами и игрушками.

Легенда

В восьмидесятые годы прошлого века популярность Юре принесли песни «Белые розы», «Седая ночь» , «Розовый вечер» и «Детство». Без этих композиций, безусловно, сегодня сложно представить Шатунова. Благодарные курганские зрители подпевали во весь голос. Несли к сцене в основном розы, но не только белые.

В 1993 году певец начал выступать сольно. И надо отметить, у него это получилось. Карьера строилась достаточно успешно. В наш город Юрий приехал с одним лишь клавишником Евгением, – так сказать, налегке. Но концерт получился весьма удачный. Некоторые зрители даже говорили, что вот так внезапно в Кургане «ласковый май» наступил в апреле.

О личном

Юрий не уставал шутить, общался с поклонниками, жал им руки, но предупредил, что фотографироваться с обожательницами своего таланта не будет, так как супруга может по-разному отреагировать на появление в Интернете снимков его с девушками. А их в этот вечер в филармонии было ни много ни мало – процентов 90. Многие из них хотели не то что сделать фото, а даже рвались на сцену за поцелуем. «Запиши мой голос на кассету», – пел Юра, а зрители успевали снимать видео на мобильные телефоны и выкладывать кадры в Instagram.

Шатунов согласился на небольшое интервью прямо посреди концерта. Откровенен он был «не только лишь с луною», как в известной песне, но и со всем залом. Отвечал ясно, без лукавства. Заинтригованы?

Он предложил гостям писать ему записки и тем самым превратить встречу в творческую беседу. В перерывах между песнями артист разворачивал письма, которые ему несли как на листах формата А4, так и на ярких стикерах с рисунками, нацарапанными карандашом для ресниц, и озвучивал вопросы. Одни признавались в любви. Другие просили рассказать о конкретных моментах из его жизни. К примеру, интересовались, какую кухню он любит, чем его кормили в нашем городе. Третьи просто хотели, чтобы он передал привет их друзьям или супругам, которые сидят на соседних креслах.

Правильный подход

Как выяснилось, среди гостей были не только жители Кургана, но и районных центров, а также Казахстана и города Сочи. Люди приехали в этот выходной в столицу Зауралья, чтобы окунуться в музыку 80-х, и не пожалели. «Такого заряда положительных эмоций я не получала давно. Юрий сказал, что завтра выступает в Тюмени. Если бы не на работу, рванула бы на второй концерт. Уж очень люблю его подход к музыке»,– делится с нами одна из поклонниц, 22-летняя Дарья Завьялова. В филармонию девушка пришла вместе с мамой. Женщина тоже в восторге: «Это наша молодость, приятно вспомнить любимые мелодии».

Юра радовал зауральцев не только хитами, но и премьерными композициями. Так, «Жизнь моя» родилась после глубоких раздумий над тем, что пишут люди на всевозможных форумах и на его страницах в социальных сетях. Как подчеркнул артист, композиция немного непривычная для него. Но зал принял ее, что называется, на ура и уже после первого куплета начал тихонько подпевать. Впрочем, так было и с новинкой «И я под гитару».

Юрий отметил, что это его четвертый визит в Курган. «Мне у вас очень нравится. Если пригласят еще, с удовольствием приеду», – крикнул он, собирая в охапку многочисленные букеты, посылая одновременно воздушные поцелуи, даря на бис, уже без музыки, всеми любимые «Белые розы».

Фото автора.