Безопасность превыше всего

В канун праздника мы встретились с начальником Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области полковником полиции Михаилом Чебыкиным. Поговорили о карьерной лестнице, проблемах, авариях и даже о полицейском юморе.

С юных лет

Техника и дороги ему близки с детства, поскольку отец был профессиональным водителем. Он всю жизнь проработал шофером в автотранспортном предприятии и частенько брал сына в поездки. После окончания средней школы проблемы выбора, куда пойти учиться, для Михаила не стояло.

В 1986 году он поступил в Курганский машиностроительный институт на специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство». Учебу в вузе пришлось прервать на два года в связи со срочной службой в армии, в Группе Советских войск в Германии. После окончания КМИ, сегодняшнего КГУ, в 1993 году (а время в стране было сложное – устроиться на работу по квалификации «инженер-механик» было практически невозможно, было принято решение идти в милицию, в Государственную автомобильную инспекцию, практически по специальности.

– Всегда с симпатией относился к людям в форме, в погонах, к дисциплине и порядку. Еще в старших классах участвовал в работе комсомольского оперативного отряда «Дзержинец», в институте был активным членом добровольной народной дружины, – вспоминает с улыбкой Михаил Владимирович.

Серьезный выбор

Службу в ГАИ начинал в должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД города Кургана. Затем работал инспектором-дежурным по выезду на место ДТП. В июле 1997 года ему предложили перейти в областной отдел ГАИ на должность старшего инспектора. Через полтора года снова повышение - до начальника отдела дорожно-патрульной службы, розыска транспортных средств и борьбы с преступностью.

В 2003 году Михаила Чебыкина направили в Москву для очного обучения в Академии управления МВД России на факультет «Государственное и муниципальное управление». После окончания обучения в 2006 году его назначили на должность заместителя начальника УГИБДД УВД Курганской области. В 2011 году по результатам внеочередной аттестации приказом министра внутренних дел Российской Федерации он занял должность начальника региональной Госавтоинспекции.

На страже порядка

Работу свою Михаил Чебыкин очень любит. В первую очередь за востребованность, возможность помочь людям сохранить жизнь и здоровье. Но без сложностей, конечно, никуда.

– На первый взгляд такая простая профессия – инспектор ГИБДД, но в тоже время требует особых личных качеств. Необходимо научиться воспринимать в бесконечном потоке машин одновременно несколько объектов, переключать внимание, на глаз оценивать скорость и направление транспортного средства, адекватность действий того или иного водителя в той или иной дорожной ситуации. Нужно развивать невероятную зрительную память на цифры, буквы госномера и другие отличительные черты транспортных средств, – объясняет он.

Сотрудник ГАИ – это универсальный солдат. Он должен не просто выйти на дорогу, обеспечить безопасность дорожного движения. Стоит еще одна задача – выявлять и пресекать преступления!

– Правильно оценить ситуацию, не нарушая закон, остановить, задержать, доставить нарушителя, составить административный материал, оказать помощь, в том числе медицинскую. Всевозможные экстремальные и стрессовые ситуации требуют от сотрудника предельной концентрации внимания, скорости, а зачастую просто спокойствия и уравновешенности, – продолжает начальник ГИБДД.

Михаил Чебыкин управляет автомобилем уже 27 лет. Как он признался, за рулем находится только в отпуске или в редкие выходные дни. Плотный график работы дает о себе знать.

Главные ценности

За 80 лет произошло многое, но неизменными остались ценность человеческой жизни и отношение сотрудников Госавтоинспекции к своей работе.

– Проблема обеспечения безопасности дорожного движения возникла одновременно с появлением автомобиля. Миллионы людей связаны с этой проблемой либо по роду своей профессии, либо как владельцы личного транспорта, и, наконец, практически все население выступает в качестве пешеходов и пассажиров, – рассуждает Михаил Чебыкин.

История службы – это не только яркие события и даты. Это в первую очередь люди, посвятившие свою жизнь сложной, но нужной профессии. За эти годы Госавтоинспекция Курганской области развивалась и совершенствовалась. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служба, выросшая из 10 сотрудников отдела регулирования уличного движения в сплоченный коллектив в более чем 600 человек.

Когда говорят о Госавтоинспекции, то прежде всего представляют инспектора ДПС, который всегда на виду. Самим инспекторам приходится становиться свидетелями многих событий, а нередко и их непосредственными участниками. В самых разных случаях от сотрудников требуется выдержка, мужество, самоотдача, постоянная готовность прийти на помощь. Десятки полицейских за проявленное мужество удостоены государственных и ведомственных наград Российской Федерации. Есть и печальные факты, когда сотрудники погибали при исполнении служебных обязанностей.

Правильный юмор

К работе сотрудников ГИБДД все относятся по-разному. Скажем прямо, есть почитатели людей в форме, есть и недоброжелатели. В сети Интернет ходит немало анекдотов.

– На анекдоты о гаишниках я не обижаюсь, даже рассказываю свежие. Вот, например, такой: «Вчера суд у ГИБДД выиграл, мой адвокат сказал, что при скорости 250 км/ч. знак «40» я просто не мог видеть, поэтому требования этого знака не выполнил». О любой профессии будут анекдоты, это даже хорошо, в нашей жизни должна быть частичка юмора, – уверен полковник полиции.

Нагрузка

Сегодня в ГАИ работает 611 аттестованных сотрудников, в 2010 году до сокращения было 782 человека, сокращено, соответственно, 22% личного состава. Нагрузка на сотрудников Госавтоинспекции сегодня очень большая.

– Большинство сотрудников, 73 %, имеют высшее образование, в том числе высшее юридическое – 23 %. 26 % – сотрудники со средним специальным образованием. Это все офицеры, лица, состоящие на должностях среднего и старшего начальствующего состава,– приводит цифры Михаил Чебыкин

В 11 районах области в составе межмуниципальных отделов МВД вместо ранее полноценных отделений ГИБДД остались только группы ДПС штатной численностью от двух до пяти единиц.

– Конечно, сложно в таких условиях организовать полноценный круглосуточный надзор за дорожным движением на территории целого района, и практически невозможно осуществлять какие-либо дополнительные функции. Активно привлекаем к работе участковых уполномоченных и сотрудников других служб полиции, – объясняет начальник ГИБДД.

Кто на экзамен?

ГИБДД – это не только аварии и штрафы. Это многофункциональное подразделение системы Министерства внутренних дел. В обязанности входят надзор за дорожным движением, контроль за техническим состоянием автомототранспорта, подготовкой водителей, а также розыск транспортных средств, анализ и учет дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений в области БДД, пропаганда безопасности дорожного движения, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

В 2015 году экзаменационными подразделениями допущены впервые к управлению транспортными средствами 9064 водителя. При этом сотрудниками данных подразделений принято 43965 экзаменов на право управления транспортными средствами. Оказано 13888 государственных услуг по обмену водительских удостоверений.

Дисциплина!

С годами отношение водителей и пешеходов к правилам дорожного движения меняется.

– Совершенствуется действующее законодательство. В ряде случаев происходит ужесточение мер ответственности. Именно это позволило решить проблему использования ремней безопасности, детских автокресел. Введение с 1 июля прошлого года уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии очень многих заставило всерьез переосмыслить свое отношение к управлению транспортом в состоянии опьянения, - считает Михаил Чебыкин.

Определенное влияние на уровень дисциплины оказывает использование специальных технических средств контроля, внедрение которых в последнее время осуществляется очень активно.

Страшные цифры

За два месяца 2016 года на территории Курганской области зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 и получили ранения различной степени тяжести 153 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий, число погибших и раненых в них людей снизилось соответственно на 11,9%, 25,8% и 6,7%.

Всего в январе-феврале текущего года по вине водителей произошло 105 аварий, в которых 20 человек погибли и 143 получили ранения.

– Большое количество аварий связано с беспечностью, откровенным игнорированием ПДД, неправильным поведением водителя в той или иной ситуации и, конечно же, пьянством. Также часто причиной ДТП становится самоуверенность водителей. К сожалению, одними штрафами дело не исправить, нужно стимулировать автовладельцев соблюдать правила, совершенствовать улично-дорожную сеть, развивать систему фотовидеофиксации нарушений, воспитывать в гражданах нетерпимость к хамам. И просто уважать друг друга на дорогах! – уверен начальник ГИБДД.

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