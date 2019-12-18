Благо народа – вот высший закон

Участвовал в разработке и принятии целого ряда федеральных законов. В соавторстве с другими субъектами права законодательной инициативы были внесены на рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации порядка 33 законопроектов, среди которых:

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения наделили Минсельхоз полномочиями по части разработки и утверждения ветеринарных правил, в том числе по оформлению документов и сертификации продукции животного происхождения. Также поправки ввели понятие регионализации: теперь территории можно будет классифицировать как благоприятные и неблагоприятные по различным болезням животных. Предполагается, что это должно способствовать развитию экспорта мясной продукции. Значимым изменением стал пункт о переходе на электронную ветеринарную сертификацию. Это позволит создать национальную систему прослеживаемости всей продукции животного происхождения от производства до реализации ее конечному потребителю.

«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Законопроект коснулся вопроса отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования.

– О внесении изменений в статью 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в части создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам жилой инфраструктуры. В рамках действия закона важным направлением будет являться проведение работ по приспособлению квартир инвалидов-колясочников и входных групп подъездов, в которых они проживают, а также прилегающих территорий.



«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законопроект касается части восстановления единства образовательного пространства и реализации единой государственной политики в области образования в России. Закон предусматривает проведение трех видов обязательных экспертиз учебников: по математике, русскому языку, истории России и литературе – с указанием лиц, которые вправе проводить экспертизу.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Целью принятия законопроекта является: обеспечение технической и технологической модернизации, инновационного развития агропромышленного комплекса, повышение эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на развитие сельского хозяйства, сокращение расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание кредитов. Сельхозтоваропроизводитель получит возможность уплачивать только основной долг и часть процентов по кредитам, что позволит им в лучшем случае не отвлекать оборотные средства, так необходимые для эффективной работы предприятия, а в худшем случае не привлекать дополнительные краткосрочные кредиты для устранения кассового разрыва.