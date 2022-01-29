Благодаря грантовой поддержке в Притобольном районе появилась новая овцеводческая ферма

Благодаря областному гранту на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства в селе Чернавское Притобольного района появилась новая овцеводческая ферма, сообщает департамент агропромышленного комплекса Курганской области.

Дарья Игумнова получила грант в 5 миллионов рублей в декабре 2020 года. За год ей удалось наладить полный производственный цикл от фермы – до торгового прилавка. Предприниматель закупила 97 голов овец романовской породы, оборудование для цеха по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов.

Купить свежее мясо и полуфабрикаты с фермы Дарьи Игумновой и фермеров Половинского района, с которыми она наладила сотрудничество, можно в Кургане. За счет собственных средств Дарья отремонтировала и оборудовала фермерский магазин. Общий объем вложенных в проект предпринимателем средств составил 12 млн рублей, создано 9 рабочих мест.

В 2022 году фермер планирует на оставшиеся средства гранта построить в Притобольном районе животноводческое помещение для содержания 100 голов овец и приобрести ещё 10 голов ярок.

По словам директора областного департамента АПК Павла Кощеева, подобные проекты демонстрируют востребованность грантовой поддержки, а главное - отдачу от вложенных средств. С каждым годом благодаря программам поддержки в регионе появляется больше новых производств, создаются рабочие места, растет поголовье сельхозживотных.

«Мы намерены и в дальнейшем поддерживать начинания фермеров и тех, кто намерен связать свою деятельность с сельхозпроизводством. Уже в ближайшее время планируется объявить конкурсный отбор проектов по программе «Агростартап», - анонсировал планы по оказанию грантовой поддержки фермеров Кощеев.

Фото департамента АПК Курганской области.