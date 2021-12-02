Благодаря региональному проекту «Русская мечта» одним курганцем стало больше

Получить земельный участок, деньги на строительство или приобретение собственного дома, открыть своё дело – такие возможности жителям Курганской области даёт региональный проект «Русская мечта» (Курганская область зовет!). Поддержку могут получить и те, кто решил переехать в наш регион из-за границы.

Сергей Местечкин родился в поселке Боровском Костанайской области Республики Казахстан. После окончания средней школы поступил в Курганский государственный университет.

- В России я поступил на «бюджет» и обучался абсолютно бесплатно, - рассказал обозревателю «Нового мира» Сергей Местечкин.

В КГУ молодому человеку предоставили общежитие. Он четыре года обучался в бакалавриате и еще два года – в магистратуре. После окончания вуза Сергей решил остаться в Курганской области. Друзья звали его в другие регионы, но он не захотел уезжать – не видел смысла.

- Возможности везде примерно одинаковые. Главное – как ты ими воспользуешься. Все зависит от самого человека. Если ты лентяй, то ты и в Москве не добьешься успеха. А если настойчиво движешься к своей цели, то достигнешь ее в любом городе, несмотря ни на какие препятствия, - считает Местечкин.

В конце обучения Сергей узнал о региональном проекте «Русская мечта» (Курганская область зовет!). Обратился в администрацию Кетовского района за земельным участком, и ему выделили 10 соток в селе Введенское. На них при помощи Курганской ипотечно-жилищной корпорации Местечкин построил дом – просторный, светлый и, главное, теплый. Строение отапливается от своего котла, и хозяин на обогрев не скупится – хочет, чтобы в комнатах было комфортно. В помещении осталась еще внутренняя отделка, но уже сейчас ясно, что проживать здесь будет очень уютно.

- Строительство дома обошлось мне в полтора миллиона рублей. Из них полмиллиона выделили из областного бюджета. Считаю это хорошей поддержкой региональных властей. Если люди будут о такой возможности знать, переезжающих жить в Курганскую область станет намного больше, - полагает Сергей Местечкин.

Генеральный директор АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» Илья Васильев в разговоре с обозревателем «Нового мира» отметил, что субсидия выдается на возведение индивидуальных жилых домов в сельской местности.

- Сумма субсидии составляет до 500 тысяч рублей. Она выдается двумя частями: первые 250 тысяч – при начале строительства дома, вторые 250 тысяч – после регистрации права собственности на возведенный объект недвижимости, - пояснил Илья Валерьевич.

Правом на получение субсидии обладают переселенцы из других регионов и участники программы переселения граждан из-за рубежа. С момента обращения их в КИЖК до получения первой половины суммы проходит в среднем 3-4 недели.

- С начала действия программы субсидию получили уже порядка 170 человек. Она достаточно популярна у граждан, - указал Илья Васильев.

Напомним, что проект «Русская мечта» (Курганская область зовёт!) направлен на поддержку жителей Курганской области, россиян, желающих переехать в наш регион на постоянное место жительства, а также участников программы по переселению соотечественников из-за рубежа.

Помимо субсидии на строительство жилья участникам программы могут быть оказаны другие меры поддержки: предоставление земельных участков (до 20 соток) под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство на льготных условиях (в аренду без торгов), гранты начинающим фермерам (до 4 млн рублей) или на агростартап (до 5 млн рублей).

Подробнее узнать об условиях предоставления этих мер поддержки и подать заявку для участия в проекте можно любым из трех удобных способов:

- на сайте проекта;

- через мобильное приложение проекта «Курган зовет»;

- обратившись на «горячую линию» проекта по телефону 8 (3522) 44-35-36.

Николай Волков.

Фото автора.