Благотворительный фонд «Русь» провел марафон «Корзина доброты»

16 зауральских семей получили продуктовые наборы в рамках трехдневного продовольственного марафона «Корзина доброты», организованном Фондом «Русь». в ноябре совместно с торговой сетью «Пятерочка».

«Благодаря активному участию зауральцев, было собрано порядка 120 кг продуктов. Это крупы, консервы, мука, масло, чай, сахар, варенье и сладости. Затем волонтеры сформировали равноценные продовольственные наборы и организовали адресную доставку бесплатной продуктовой помощи многодетным, неполным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. При этом категория и количество получателей определяется благотворительным фондом», – отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасия Евгеньевна Золотухина.

Кроме того, накануне праздника 10 мам, которые воспитывают приемных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, получили приятный подарок – сертификаты в курганский салон красоты «Paul Mitchell».