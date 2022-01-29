Более 10 тысяч зауральцев окунулись в купели в Крещение

В Зауралье для обеспечения безопасности в праздник Крещения создали группировку сил и средств в составе 383 человек и 246 единиц техники, в том числе от МЧС России - 159 человек, 115 единиц техники.

С раннего утра до позднего вечера вместе с сотрудниками МЧС России на страже безопасности граждан находились полицейские, медицинские работники, представители регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Во время патрулирований сотрудники ГИМС выявили одну несанкционированную купель в посёлке Бакалда городского округа Шадринска, расположенную на расстоянии 400 метров от официальной купели. Её функционирование было прекращено.

После окончания крещенских купаний все иордани заблокировали – закрыли досками или запечатали льдом для безопасности людей и во избежание провалов под лёд.

Добавим, что в 2022 году в организованные на территории региона 36 купелей окунулись более 10 тысяч зауральцев.

Фото Николая Пушилина.