Более 130 курганских девятиклассников получат аттестаты с отличием

В Кургане в этом году выпускаются 3483 учащихся девятых классов.

По информации Департамента социальной политики, девятиклассники активно участвовали в олимпиадном движении: из 618 участников муниципального этапа победителями и призерами стали 65 обучающихся девятых классов из 13-ти образовательных учреждений №№ 9, 12, 19, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 47, 48, 56. На региональном этапе победителями и призерами стали представители лицея № 12, гимназий № 19, 30, 31, 32, 47, 27, школ № 23 и 29. В заключительном этапе приняли участие девятиклассники из гимназий № 27 и 47.

Среди стипендиатов главы города Кургана в этом году тоже есть девятиклассники: четверо ребят отмечены в номинации «Образование» и один – в номинации «Спорт». Сообщили в пресс-службе администрации города.

В городской научно-практической конференции школьников «Знание – Поиск – Творчество – Труд» приняли 9 учащихся девятых классов. Победителями стали представители гимназий № 27 и 31.

Участвовали ребята и в региональном Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Трое участников из гимназии № 31 и 47 прошли отбор, а до заключительного этапа дошли два участника из 31-ой гимназии.

В 2021-2022 учебном году 131 обучающийся претендует получить аттестат об основном общем образовании с отличием.

Фотографии предоставлены образовательными учреждениями.

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