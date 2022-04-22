Более пяти тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в Кургане и Шадринске

Почти за неделю со старта голосования более пяти тысяч жителей Курганской области отдали свои голоса тем объектам, которые, как они считают, нуждаются в благоустройстве. Эти территории получат вторую жизнь в 2023 году.

В Кургане в лидерство вырвалась площадка для экстремальных видов спорта в Заозёрном, которая по словам курганских райдеров необходима для развития спортивной молодёжи города. Из возможных мест для тренировок сейчас есть только скейт-парк в ЦПКиО. Однако он не может вместить в себя всех желающих, да и добираться из отдаленных районов города некоторым неудобно.

На втором месте – экотропа в Рябково. Как рассказал директор Департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, территория очень востребована среди горожан. Здесь круглый год занимаются спортом, проводят семейные мероприятия и просто гуляют на свежем воздухе местные жители. В зимний период по лесному массиву проходит лыжная трасса. По желанию жителей здесь могут установить скамейки, турники и малые архитектурные формы.

На почетном третьем месте – береговая территория возле озерка Новосеверное, между многоквартирными домами по Луначарского, 2 и Отдыха, 8. Сейчас это место лишено всяких признаков благоустройства, но зимой по замерзшему льду здесь гуляют семьями, выгуливают собак, катаются на коньках. В теплые времени года вокруг водоёма жители с берега многоквартирных домом совершают вечерние прогулки, подкармливая чаек. Благоустроенная зона создала бы новуюзону отдыха.

В Шадринске лидирует общественная территория в поселкеОсеево по ул. Батуринской. Здесь может появится новая спортивная территория с четырьмя площадками под спортивные игры, с тренажерами, с малыми архитектурными формами для детей и зоной тихого отдыха. Неудивительно, что большая часть населения выбрала именно это общественное пространство.

«Создание удобных и функциональных городских пространств позволяют городу развиваться. Граждане больше проводят времени на свежем воздухе, занимаются спортом, общаются лично. Если такие пространства для благоустройства жители выбирают сами, значит, территории точно будут востребованы, и горожане будут относиться к ним бережнее», - объясняет первый заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Цуканов.

Как показывал опрос Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на платформе «Госуслуги» – 97% граждан предпочитают голосовать самостоятельно на сайте 45.gorodsreda.ru. Можете также в пару кликов оставить голос за интересующий вас объект или обратиться за помощью к зауральским волонтёрам.

Пресс-служба Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

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