Большинство домов Кургана к отоплению подключат до конца сентября

Заполнение и включение систем отопления жилых зданий в Кургане будет проходить постепенно, в течение 12 рабочих дней в соответствии с графиком запуска тепловых сетей ПАО «КГК» на 2021 год.

Подачу теплоносителя произведут в многоквартирные дома, которые прошли гидравлические испытания и подтвердили свою готовность к зиме, в частности осуществили промывку и опрессовку систем теплоснабжения дома, сообщили в пресс-службе администрации города. Ресурс будут подавать по заявкам управляющих компаний, руководителей предприятий, организаций и собственников домов, находящихся в непосредственном управлении.

По информации ПАО «КГК», 20 сентября началось заполнение теплоносителем разводящих сетей в Заозёрном жилом массиве. 21 сентября специалисты планируют приступить к запуску центральной части города, в четверг-пятницу – микрорайона Энергетиков. Кроме того, к ресурсу начнут подключать потребителей в Северном, Рябково и других районах города.

Во вторник в областном центре ожидается девять градусов тепла. В среду ночь – минус один, в дневные часы воздух прогреется до одиннадцати градусов. В четверг ночью столбики термометров приблизятся к отметке один градус со знаком «плюс», днём – «плюс» девять. В пятницу ночью ожидается «минус» один градус, днём синоптики обещают двенадцать. В субботу ночью – нуль, день будет самым тёплым за неделю – четырнадцать градусов. В воскресенье ночью «плюс» четыре, днём – одиннадцать.

Фото Николая Пушилина.