Бойцам Авиалесоохраны в Кургане вручили грамоты

Привлечённые по поручению губернатора Вадима Шумкова силы и средства для борьбы с пожарами из других регионов начинают отбывать из Курганской области.

16 мая в аэропорту состоялись торжественные проводы 52 бойцов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны России из Приволжского и Омского авиаотделений. Они продолжат борьбу с огнём на территории Красноярского края, где ситуация с пожарами остаётся сложной.

Проводили и поблагодарили специалистов Авиалесоохраны за вклад в тушение пожаров заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков, директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков и заместитель начальника Авиалесоохраны Андрей Ерицов.

Награду за личное мужество и решительность, проявленные при ликвидации пожаров на территории Курганской области получили восемь бойцов отряда. За оказанную помощь и активное участие в тушении крупных лесных пожаров, смелые и решительные действия, профессионализм, организованность и самоотверженность почётными грамотами департамента награждены семь бойцов. Кроме того, всем членам группировки вручили подарки.

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что к тушению и локализации очагов возгорания по инициативе губернатора Вадима Шумкова были привлечены более 270 парашютистов-десантников Свердловской, Ханты-Мансийской и Омской Авиалесоохраны, 100 бойцов из Архангельска и 100 из Республик Коми и Карелии. А также два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС, вертолёт МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра и судно АН-2 ООО «АК Сибиа» для патрулирования с воздуха.