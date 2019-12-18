Будет ли промышленный бум?

Зауральской промышленности остро не хватает квалифицированных кад­ров. Как заинтересовать молодежь в выборе технических профессий? Этой проблеме был посвящен круглый стол «Капитаны бизнеса», прошедший на заводе «Курганстальмост».

В совещании приняли участие помощник полпреда Президента РФ в УрФО Андрей Перла, представители областных властей, руководители курганских предприятий, а также учащиеся профессиональных учебных заведений. Как отметил Андрей Перла, за последние 25 лет человек труда сильно проиграл человеку торговли. Когда родители нынешних выпускников решают вопрос выбора профессии для своего ребенка, то в последнюю очередь думают о возможности работы на промышленных предприятиях. Большинство молодых людей планирует получить высшее образование. Среди желаемых профессий по­прежнему остаются экономисты и юристы, несмотря на то, что они гораздо менее востребованы, чем инженеры промышленных производств. Для решения проблемы проводятся конкурсы профессионального мастерства, круглые столы, профориентация молодежи.

Каждый выпускник – руководитель

По мнению заместителя губернатора – директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики области Александра Константинова, необходима взаимосвязь выпускников с реальным сектором экономики.

– Любого выпускника учебного заведения я рассматриваю как будущего руководителя, который сможет возглавить цех, стать предпринимателем и начать производство собственного продукта, – сказал Константинов. – Либо стать чиновником, но тоже помогать промышленности. Выпускник должен уметь вести проекты по созданию конкретного продукта, уметь организовать людей, обсчитывать финансовый результат.

Александр Константинов пригласил к диалогу руководителей предприятий. По его словам, департамент промышленности найдет заинтересованных студентов, желающих научиться управлению производством, которые смогут написать дипломные работы с учетом данных конкретного предприятия. Такой проект планируется запустить со следующего учебного года, его уже обсудили с областным департаментом образования. В качестве положительного примера сотрудничества между предприятием и учебным заведением Александр Константинов назвал опыт ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения», которое работает с кафедрой гусеничных машин КГУ, а также ЗАО «Курганспецарматура», где ведется отбор студентов для прохождения практики с перспективой дальнейшего трудоустройства. Есть подобный опыт и на ООО «ЗКЛЗ», ОАО «КМЗ», ОАО «Курганприбор».

– Мы хотим создать такую программу, чтобы каждый год иметь сотню­другую полноценных руководителей или предпринимателей, и тогда у нас будет промышленный бум, – заявил замгубернатора.

Мнения и рекомендации

О своем опыте работы с промышленниками рассказал директор Курганского технологического колледжа Вадим Сенькин. Колледж успешно сотрудничал с ОАО «Курганприбор» и ЗАО «Курганспецарматура», но в тоже время удовлетворить потребности промышленников бывает сложно, поскольку потребности предприятия не всегда долгосрочно спланированы.

Ректор Института развития образования и социальных технологий Борис Куган поделился результатами реализации межведомственного проекта «Зауральский навигатор», который предусматривает раннюю диагностику профессиональных предпочтений молодежи. Кроме того, он считает необходимым открыть инженерную школу Зауралья, а также предоставить сельским школам возможность углубленно изучать профильные предметы с помощью дистанционных технологий.

В конце совещания Андрей Перла резюмировал все прозвучавшие мнения:

– В учреждениях среднего профессионального образования появились конкурсы на место, еще несколько лет назад такого не было. Это важный маркер того, что происходит сдвиг в правильную сторону. Мы постоянно говорим о том, что если молодые люди выберут техническое образование, то в будущем будут обеспечены хорошей работой и достойной зарплатой, а надо, чтобы молодежи было интересно уже сейчас!

По итогам круглого стола, в частности, решено расширить перечень программ профессионального обучения для повышения квалификации и переподготовки кадров с учетом запросов и требований предприятий. Бизнес­сообществу рекомендовано оказывать содействие студентам в получении дополнительных компетенций через заключение трехсторонних соглашений.