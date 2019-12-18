Будете первым! Василий Шишкоедов сдал документы на регистрацию для участия в предварительном голосовании

Документы у первого претендента принимали рабочая группа в составе заместителя председателя оргкомитета Дмитрия Фролова, врио руководителя регисполкома «Единой России» Дмитрия Осипова и представителя «Молодой гвардии» Юлии Карповой.

Сдавая заявление и документы, Василий Шишкоедов заявил, что не является членом другой политической партии, не имеет иностранного гражданства, а также счетов и вкладов за рубежом. Претендент также подтвердил, что не владеет иностранными финансовыми инструментами. Кроме того, он заверил рабочую группу в том, что если руководящие органы партии выдвинут его кандидатуру для участия в выборах в Госдуму, он не даст согласия на сотрудничество с другими политическими партиями, а также не будет выступать самовыдвиженцем.

Василий Шишкоедов кратко сообщил свою биографию. Он родился 1 января 1953 года в селе Казаркино Макушинского района, образование высшее, окончил с отличием Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства в 1975 году по специальности инженер-механик сельского хозяйства. Основное место работы – глава района. Судимостей не имеет, к уголовной и административной ответственности за экстремизм разжигание межнациональной розни не привлекался.

Отвечая на вопрос журналистов, что побудило его принять участие в предварительном голосовании, Василий Шишкоедов признался, что ему было сделано предложение от глав муниципальных образований, правительства области.

- Я решился идти на выборы, чтобы работать и поднимать авторитет Курганской области на федеральном уровне, - заявил он.

По его мнению, при экономическом кризисе необходимо на законодательном уровне ставить вопросы развития сельского хозяйства и в, первую очередь, развития зернового производства.

Василий Шишкоедов считает, что в Госдуме необходим хотя бы один представитель муниципального образования:

- Артисты в Федеральном Собрании есть, спортсмены - тоже, а от муниципального образования – никого.

- Для нас произошло сегодня очень важное событие, - отметил спикер областного Заксобрания Дмитрий Фролов. - Так сложилось, что в последнее время в Государственной Думе нашу область представляет один депутат, а один, как известно, в поле не воин. Поэтому основной задачей, которая ставится правительством региона, областной Думой, региональным отделением «Единой России», является представительство в федеральном органе законодательной власти двух депутатов от региона.

Но это возможно лишь в том случае, если на выборы пойдут авторитетные люди, которые своим трудом, жизненным опытом доказывают избирателю, что они способны решать задачи, способствующие развитию нашей области.

Дмитрий Фролов пригласил всех неравнодушных граждан Курганской области принять участие в качестве кандидата в предварительном голосовании. Он заверил, что основные три принципа голосования – конкурентность, открытость и легитимность будут соблюдены в полной мере.

Фото Александра Кадникова.