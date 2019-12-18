Будущее за кооперацией

Сегодня гость нашей редакции Игорь Меньшиков.

– Игорь Анатольевич, вы совсем недавно вышли на политическую сцену, успешно избравшись в областную Думу, сейчас планка поднята еще выше – выборы в Государственную Думу. Чем вызваны эти шаги?

– Прошлогодние праймериз стали для меня хорошей школой, поскольку пришлось конкурировать с очень сильными соперниками. Сильной стороной моей агитационной кампании стало то, что я объездил все без исключения села и деревни, входящие в мой избирательный округ, встретился с большим количеством избирателей. Когда пошел на выборы от партии «Единая Россия», мне было гораздо проще. 65 процентов голосов за меня – это убедительная победа. Сейчас в областной Думе работаю в двух комитетах – по законодательству и государственному строительству и по бюджету, финансовой и налоговой политике. Поскольку мой округ преимущественно сельский, то стал плотнее заниматься проблемами агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств и ЛПХ. Появились определенные результаты. Основной проблемой сельскохозяйственных районов является нехватка оборотных денежных средств. Как изыскать средства для пополнения местных бюджетов – это стало главной темой моей работы в округе. Ездил в районы, встречался с местными сельхозтоваропроизводителями, проводил семинары по вопросам государственной поддержки крестьянско­фермерских хозяйств. Результаты не заставили себя ждать, по направлению «Начинающий фермер» из 25 грантов, которые разыгрывались департаментом АПК, семь выиграли КФХ из трех районов округа, а это почти одна треть от общего количества грантов. Данную тему хочу развивать и дальше, но на более высоком, государственном уровне. Кроме того, меня поддержали депутаты областной Думы, выдвинув мою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России».

– Ваш округ расположен довольно далеко от областного центра, кроме того, территория и население со своими особенностями. Как вы можете охарактеризовать его?

– В мой избирательный округ входят три района. Два из них, Сафакулевский и Альменевский, почти ничем не отличаются друг от друга, оба муниципалитета имеют национальную окраску, поэтому приходится потихонечку осваивать татарский и башкирский языки, ну и попутно – местные традиции и устои. Что мне нравится в этих районах – доброжелательность и исполнительность людей. Если есть идея, то дружно берутся за дело и отрабатывают ее до конца. Щучанский район тоже своеобразен. Сейчас там возникла большая проблема в связи с закрытием завода по уничтожению химоружия, из­за чего появился ряд вопросов, главный из которых – безработица. В настоящее время обсуждаю с местным руководством перспективы трудоустройства бывших сотрудников предприятия.

– Какие глобальные проблемы существуют на территориях этих муниципалитетов?

– Основные проблемы, которые больше всего волнуют жителей моего округа, – это вода, газ и дороги. Если Сафакулевский район по газу медленно, но уверенно развивается, то в Альменевском голубого топлива нет вообще. Я поднимал эту тему на газовом форуме в Санкт­Петербурге, но там каких­то конкретных ответов не получил. Единственное, в чем уверен, надо двигаться шаг за шагом, но вперед. В Щучанском районе тоже есть свои проблемы. Газовая ветка на Каясан, которую планировали строить военные, должна была соединить населенные пункты, однако завод закрывается, и, как мне сказали, денег от военных не поступит. Правительство Курганской области обратилось в Газпром, который включил ветку на Каясан в программу на 2017 год. Еще одна беда Сафакулевского района – отсутствие в некоторых населенных пунктах собственных источников воды, например, в селе Субботино, деревнях Бугуй, Бакай, Сокольники, Больше­Султаново.

Все проблемы упираются в деньги. Поэтому нам надо, как я уже говорил, искать собственные источники пополнения бюджета, а для этого нужны новые рабочие места, развитие малого и среднего бизнеса в сельских районах.

В курганских магазинах ягоды, овощи, грибы – все сплошь чужая продукция, в основном китайского производства. Но когда разговариваешь с садоводами и огородниками, они в один голос заявляют, что готовы завалить наши магазины продуктами собственного производства или дикоросами. Надо думать о ко­операции единоличников, чтобы они объединялись и вместе отрабатывали вопросы реализации своей продукции. Раньше этим занимались заготконторы, сейчас их нет, но ведь можно создать подобные организации. Вот над чем и работаю.

– В ходе избирательной кампании, да и после выборов, вы получили наказы от тех, кто голосовал за вас. Какого характера эти обращения?

– Людей больше всего волнует состояние дорог. В некоторые села просто не попасть в распутицу. Сейчас приходится отрабатывать этот вопрос с представителями областного департамента строительства, договариваться с ними о выделении средств на строительство дорог. Иначе, в конечном итоге, молодежь уедет из села. Это надо четко понимать. Наглядный пример: есть дорога без твердого покрытия, которая связывает Сафакулевский район с Челябинской областью из деревни Больше­Султаново до Копытово. Так вот, жители района везут свою молочную и мясную продукцию в Челябинск. А когда пройдет дождь, они вынуждены делать большой круг, примерно в сто километров, через Щучье. В 2016 году на этом участке дороги проведут изыскательные работы, а в 2017­м сделают асфальтированное покрытие до границы с Челябинской областью. Сейчас ведутся переговоры с Челябавтодором, чтобы они тоже заасфальтировали свой участок дороги.

Жители сел также просят помочь в восстановлении Домов культуры. Им самим это не потянуть. К сожалению, культура финансируется по остаточному принципу, поэтому нужна федеральная программа по сельским домам культуры, такая же, как и по школам.

Поступает также много обращений разового характера, к примеру, вставить пластиковые окна в детском саду, приобрести музыкальный центр для клуба или костюмы для детского танцевального ансамбля. Помогаю по мере возможности. 28 мая в селе Аджитарово Сафакулевского района будет открытие мечети, тоже оказывал посильную помощь в этом деле.

– Не сказывается удаленность места вашего проживания от избирательного округа?

– Конечно, сказывается. Районы все же находятся на расстоянии 150–200 километров от Кургана. Однако стараюсь бывать там так часто, насколько это возможно. Есть график приема избирателей, и я его придерживаюсь. По мере надобности езжу и чаще, недавно приглашали на день Сафакулевского района. Это была внеплановая поездка.

Очень полезными, я считаю, были встречи с местными фермерами, для которых проводил семинары о мерах государственной помощи, о том, как их можно получить, как правильно оформить документы на грантовую поддержку. Я сейчас подвожу их к такой мысли, что надо объединяться, дабы достойно конкурировать. Как только был принят областной закон о кооперации, я на другой же день поехал в свои районы, чтобы рассказать фермерам суть этого закона. Уже есть первые подвижки. Полагаю, процесс будет трудным, потому что люди еще боятся, как бы чего не вышло. Но все же постепенно они начинают понимать – чтобы выжить, надо объединяться.

– А личные обращения больше чего касаются?

– Люди на прием приходят с разными вопросами, у каждого свои проблемы. Чаще всего обращаются за материальной помощью. Но вот был случай, когда просили помочь в оформлении группы инвалидности. Жителю села врачебная комиссия определила третью группу инвалидности, хотя его физиологические возможности с тех пор, пока у него была вторая группа, совсем не изменились. Вопрос этот решается, но тяжело. Надо связываться с Москвой. Обращался ко мне один из наших соотечественников за помощью в оформлении российского гражданства. Здесь тоже запутанная ситуация, но, думаю, все закончится благополучно. Часто просят посодействовать в трудо­устройстве.

– Удалось ли найти взаимопонимание с главами районов?

– У меня сложились нормальные, рабочие отношения с руководителями муниципалитетов. Мы обменялись контактами, так что все время на связи. Они же живут на периферии, и какие­то вопросы, которые надо неотложно решить непосредственно в Кургане, переадресовывают мне. Приходится вникать во многие тонкости сельских проблем, о которых раньше имел смутное представление.

– Известно, что вы являетесь руководителем партийного проекта «Дом садовода – опора семьи». Что вас привлекло в этой программе?

– Когда вступал в партию «Единая Россия», меня спросили, чем я могу быть полезен, и предложили возглавить этот проект. Затем встретился с сообществом садоводов, и мы обозначили вопросы, которые в общем­то назрели давно. Один из них – отсутствие регионального закона о садоводах и огородниках. Сейчас прорабатываем его с комитетом по аграрной политике. Уже решён вопрос о том, что курганские садоводы по уплате за электроэнергию приравнены к сельским жителям. Необходимо также думать и об увеличении числа сельскохозяйственных рынков, где владельцы дачных участков могли бы реализовывать свою экологически чистую продукцию. За границей, например, одни яйца стоят 3 евро за десяток, а другие – 15. Спрашивают продавцов, почему такая разница, а они говорят, яйца по 15 евро от курочек, которые по земле ходили. Это о чем говорит? О том, что наша продукция экологически чистая, поэтому она будет пользоваться спросом во всем мире. Значит, нам надо создавать пунк­ты переработки и хранения и грамотно организовывать сбыт. Но врозь все эти вопросы не решить. Будущее за кооперативными объединениями.

– Игорь Анатольевич, спасибо вам за содержательную беседу и удачи в предварительном голосовании.

Сергей Игнатов.Фото Александра Кадникова.