Бюджет между прошлым и будущим

Доходы областной казны прошлого года составили 29 млрд руб., или 16,4% к валовому региональному продукту, а расходы – 34 миллиарда. Дефицит областного бюджета достиг 5 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства сообщила и.о. начальника областного финансового управления Елена Лукашук.

По словам финансиста, доходы областного бюджета по сравнению с 2014 годом увеличились на 278,2 млн руб., или на 1%. При этом уровень собственных доходов составил 14, 2 млрд рублей, или 71,2% к годовым бюджетным назначениям. Таким образом, снижение к 2014 году составило 802,7 млн рублей.

Основная доля собственных доходов была обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц. Для сравнения: в 2015 году – почти 41 процент, тогда как в 2014 году – 38.

Рост поступлений от уровня прошлого года по налоговым и неналоговым доходам произошел по всем основным доходным источникам, за исключением налога на прибыль – 64,7% к уровню 2014 года.

Елена Лукашук также отметила, что на рост доходов повлияла уплата задолженности за 2014 год крупными налогоплательщиками, такими как «Курганмашзавод» – 112 млн рублей, ООО «Зауральский кузнечно­литейный завод» – 21 млн рублей. Отмечен рост платежей в таких отраслях, как производство и распределение газа – 130%, обрабатывающие производства – 129%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях – 121,9%, образование – 104,3%.

Вместе с тем в 2015 году не выполнена программа приватизации. Из 4,3 млрд рублей, запланированных в бюджете, поступило 7,6 млн рублей, или 0,2% к ожидаемому показателю. Среди основных причин провала приватизации отмечалось снижение стоимости объектов недвижимого имущества, отсутствие потенциальных покупателей, а также низкая ликвидность объектов.

Государственный внутренний долг Курганской области на 1 января 2016 года составил 11,7 млрд рублей. По сравнению с началом 2015 года государственный долг увеличился на 4 млрд рублей.

Елена Лукашук подчеркнула, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2015 году была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. В полном объеме расходовались деньги в сфере социальной поддержки отдельным категориям граждан, производились расчеты по оплате коммунальных услуг госучреждений, выделялись средства и на поддержку местных бюджетов.

На покрытие дефицита бюджета правительство области привлекало средства как кредитных организаций, так и федерального бюджета.

Кому добавят?

Основные параметры областного бюджета остались без изменений, но перераспределения средств избежать не удалось.

Правительство Курганской области 12 апреля одобрило изменения в основном финансовом документе, оставив без изменения общие параметры бюджета на 2016 год.

Доходы составят 33 млрд рублей, расходы – 36 млрд рублей, дефицит– 3 млрд 148 млн рублей.

Вместе с тем внутри бюджета будут перераспределены расходы. Как заявила Елена Лукашук, поправки в региональном бюджете понадобились для более сбалансированного исполнения бюджета в текущем году.

В частности, 300 млн рублей получит департамент имущественных и земельных отношений, на который совсем недавно легли функции по предоставлению жилья детям­сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области будет выделено 5,7 млн рублей на снижение напряженности на рынке труда. Бюджет департамента образования и науки лишится 135,5 млн рублей. Однако эти деньги будут перенаправлены в департамент строительства, госэкспертизы и жилищно­коммунального хозяйства, который в настоящее время обеспечивает строительство школы в селе Уксянском Далматовского района. Пять миллионов получит департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению промышленных организаций.

Около 15 миллионов добавится к бюджету управления по физической культуре, спорту и туризму для проведения сельских спортивных игр «Золотой колос».

В связи с реорганизацией Главного управления автомобильных дорог 2,6 миллиарда рублей перейдут в бюджет департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Кроме того, будут перераспределены расходы областного бюджета на реализацию Инвестиционной программы Курганской области и другие.

Жильё – молодым

В 2015 году за счет федерального и регионального финансирования смогли улучшить свои жилищные условия 85 молодых семей из 25 муниципалитетов Курганской области. На эти цели израсходовано 67,5 млн рублей. Поправки в областной казне, как заявила и.о. начальника финансового управления правительства области Елена Лукашук, необходимы для сбалансированного исполнения бюджета в текущем году.

На заседании правительства области, состоявшемся 12 апреля, было утверждено новое соглашение между Курганской областью и Кабмином Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья. Этим соглашением предусматривается выделить Курганской области субсидии из федерального бюджета на сумму 32,7 миллиона рублей. В свою очередь областной бюджет готов профинансировать расходную часть программы на 40 миллионов рублей.

Как отметила и.о. директора областного департамента образования и науки Наталья Бобкова, всего за шесть лет, с 2009 по 2015 год, улучшили свои жилищные условия 912 молодых семей на сумму около 542 млн рублей.