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Целинный округ присоединился к автопробегу в поддержку военных

Организаторами мероприятия выступили общественники и депутаты

12 марта, 2022 - 16:02

В Целинном муниципальном округе сегодня, 12 марта, прошёл автопробег в поддержку российских военных, в котором приняли участие более 100 машин.

Организаторами мероприятия выступили общественники и депутаты. Свое решительно отношение в поддержку спецоперации на Украине, наших парней-защитников от реанимированного фашизма высказали глава округа Александр Сытов и депутат окружной Думы Михаил Мельников, сообщает vk.com/celinnoeural.

«Сегодня Целинный округ присоединился к Всероссийскому автопробегу, посвящённому поддержке военнослужащих России. Общественность вышла с инициативой, мы поддержали. Уверен, активная гражданская позиция наших земляков и впредь будет приоритетом в служении России, Президенту», - сказал глава округа Александр Сытов.

Фото из группы  vk.com/celinnoeural.

12 марта, 2022 - 16:02

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