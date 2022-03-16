Целинный округ присоединился к автопробегу в поддержку военных

В Целинном муниципальном округе сегодня, 12 марта, прошёл автопробег в поддержку российских военных, в котором приняли участие более 100 машин.

Организаторами мероприятия выступили общественники и депутаты. Свое решительно отношение в поддержку спецоперации на Украине, наших парней-защитников от реанимированного фашизма высказали глава округа Александр Сытов и депутат окружной Думы Михаил Мельников, сообщает vk.com/celinnoeural.

«Сегодня Целинный округ присоединился к Всероссийскому автопробегу, посвящённому поддержке военнослужащих России. Общественность вышла с инициативой, мы поддержали. Уверен, активная гражданская позиция наших земляков и впредь будет приоритетом в служении России, Президенту», - сказал глава округа Александр Сытов.

Фото из группы vk.com/celinnoeural.