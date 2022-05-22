Центральную площадь Кургана перекроют

В Кургане улицу Гоголя на участке от Ленина до Володарского закроют для движения транспорта. 21 мая здесь будет проходить торжественное мероприятие, посвящённое 55-й годовщине со дня образования Курганского высшего военно-политического авиационного училища.

По информации Транспортного управления, движение транспорта в этот период будет осуществляться по следующим маршрутам:

- №№ 7, 30, 312, 349,391 – ул. Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- № 306 – ул. Пролетарская, Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- №№ 31, 301, 308 – пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, К. Мяготина, Красина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- № 75 – ул. Ленина, К.Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 329 - ул. Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Красина, К.Мяготина, Ленина, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту.

Администраций города Кургана обращается к жителям и автолюбителям заранее спланировать свой маршрут движения с 6:00 до 13:00 часов.

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