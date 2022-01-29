Центры занятости населения Зауралья переходят на электронное взаимодействие

С начала года областные центры занятости населения полностью переходят на электронное взаимодействие и с работодателями и с гражданами. Оно будет осуществляться на единой цифровой платформе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает управление по труду и занятости населения Курганской области.

Заявления принимается только в электронном виде. Всего предусмотрено два вида заявлений для граждан:

1) для тех, которые ищут работу и не претендуют или не имеют права на пособие по безработице;

2) для граждан, претендующих на получение пособия по безработице.

В случае «отзыва» заявления в связи с отказом от услуг службы занятости, его можно будет повторно подать только через месяц. Если граждане по каким-либо причинам не имеют возможности подать заявление в электронном виде, они могут обратиться за помощью к специалистам центра занятости, записавшись на личный приём по телефонам горячей линии. Гражданам не нужно предоставлять документы, сведения будут получены путём межведомственного взаимодействия.

Так как все уведомления о подборе вакансий, назначении пособия и приглашения на личный приём будут направляться в электронном виде, соискателю необходимо будет регулярно просматривать электронную почту, информацию в личном кабинете «Работа в России» и быть на связи с ЦЗН.

Работодатели на сайте «Работа в России» смогут размещать информацию об имеющихся вакансиях, отвечать на «отклики» соискателей, проводить собеседования.

Для отдельных организаций электронная форма взаимодействия с ЦЗН стала обязательной и единственно возможной. К ним относятся: работодатели со среднесписочной численностью, превышающей 25 человек, а также без учёта численности сотрудников - органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых есть доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

Иные работодатели в настоящее время могут выбрать более удобный для себя вид взаимодействия: либо разместить информацию на единой цифровой платформе «Работа в России», либо обратиться в центр занятости.

«С 1 января 2022 года в соответствии с поправками, внесёнными в закон "О занятости населения в Российской Федерации», центры занятости населения всех субъектов нашей страны, за исключение города Москвы (с 01.01.2023 года), переходят в электронный формат работы на едином цифровом портале "Работа в России". Данное нововведение отвечает требованиям времени, позволяет ускорить взаимодействие специалистов с соискателями и работодателями», - отметил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенонфонтов.