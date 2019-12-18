Часовые Родины стоят

Каждый год 28 мая он встречается с другом­сослуживцем и вспоминает армейские будни. На груди у него гордо звенят награды. Самую значимую – «За боевые заслуги» – он получил за подвиг, совершенный в Афганистане.

Подвиг

– Мы ехали колонной на задание, когда наша машина подорвалась. Всех ребят разбросало. Водителя зажало внутри. Я его вытаскивал, – рассказывает Сергей Анатольевич.

В пыли, под палящим солнцем он боролся за жизни раненых товарищей. Водителю пришлось разрезать ножом ногу, чтобы достать из нее металлические осколки.

– Нас, конечно, учили всем этим медицинским премудростям перед отправкой в Афганистан, – скромно говорит Сергей Паянов.

В горячей точке он оказался почти под конец срочной службы, за несколько месяцев до демобилизации.

Великая служба

– Я был призван в пограничные вой­ска, – рассказывает он. – Попал на Дальний Восток, в город Биробиджан, в группу повышенной боеспособности. Некоторое время служил на границе с Китаем. Там тогда была бедность, и китайцы часто приходили к границе с СССР. А старшие сослуживцы рассказывали, как в Новый год они ставили елку на реке Амур. Наши подходили с одной стороны пограничной линии, а те – с другой и отмечали вместе. Но бдительности не теряли.

Сергей Паянов гордится тем, что служил в пограничных войсках. Из­за отсутствия образования необходимого уровня он не смог получить высокий чин, но всегда числился в рядах лучших и помогал неопытным, но образованным командирам.

– Пограничная служба – самая великая служба, – считает он. – В первые дни Великой Отечественной войны вся тяжесть немецких атак пала на плечи пограничников. И они держались до последнего. Люди в этих войсках сплоченные, всегда пойдут друг за друга горой, поделятся последним куском хлеба. Когда мы служили в Афганистане и изнемогали от жажды в горах, считали каждую каплю воды, для нас было в порядке вещей делиться этими драгоценными каплями с друзьями.

Злая страна

Отряд для отправки в Афганистан формировался в Биробиджане. Из пограничников­срочников готовили маневренную группу.

– Мы были минометчиками, могли работать с разными группами орудий. Нас отправили в Афганистан в 1983 году, – рассказывает Сергей Анатольевич. – В нашей стране тогда не знали, что в Афганистане служат пограничники, ведь эти войска относились к категории КГБ (Комитет государственной безопасности), поэтому, как только мы прилетели в Кабул, с нас сняли погоны. Я не жалею, что попал в Афганистан. Это злая страна, но очень красивая. Особенно горы. Я думаю, мы не зря там находились. В те годы в Россию шло меньше наркотиков. Вообще, Афганистан – это серьезно и сложно.

Он вернулся в Курган в январе 1984 года 21­летним парнем. Сразу устроился на завод – нужно было помогать маме кормить семью.

Семья и дружба

– Отца не стало, когда я учился в седьмом классе. Мама одна нас, троих детей, содержала. Я ей очень благодарен. Она труженица тыла, работала с 1942 года, – вспоминает Сергей Паянов. – Я не говорил ей, что служил в Афганистане – не хотел расстраивать. Она была уже старенькой, и я боялся, что у нее сердце не выдержит. Писал правду только старшей сестре.

Сергей около 15 лет проработал на заводе «Курганприбор». Был пионервожатым в детском оздоровительном лагере имени Сергея Тюленина. Сейчас он – сварщик в строительно­производственной компании «Мостоотряд». Воспитывает дочь и сына.

День пограничника Сергей Анатольевич будет встречать с сослуживцем и другом Сергеем Сметаниным. Они вместе окончили Курганское профессиональное училище №5, вместе призвались в пограничные войска, а оттуда – в Афганистан, правда, служили там в разных точках.

– Мы встречаемся каждый год, начиная с дембеля. Отмечаем этот день семьями вот уже тридцать лет, – говорит он.

Сергей Паянов поздравляет с праздником товарищей по пограничным вой­скам и желает нынешней молодежи физической крепости и отваги. Через армию должен пройти каждый, считает он. Она помогает вчерашнему мальчику стать настоящим мужчиной и почувствовать свою силу.

Фото Александра Кадникова.