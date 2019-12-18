Чем дети помогут планете?

Тяжело бедной планете выносить всю эту грязь.

Рядом – еще несколько таких же ярких, искренних и эмоциональных рисунков, выполненных детьми. На них изображены ребята, убирающие мусор; леса, реки и озера с призывами беречь всю эту красоту. Есть и мрачные картины, показывающие, каким может стать мир, если не думать об охране окружающей среды. Это работы участников детского экологического конкурса «Бесконечной жизни код – чистота планеты круглый год!», организованного Управлением Росприроднадзора по Курганской области. В среду, 18 мая, здесь состоялось награждение победителей.

Такой конкурс ведомство проводит уже в девятый раз. Как отметил руководитель Управления Росприроднадзора по Курганской области Сергей Воробьёв, впервые он прошёл в 2008 году и организаторы видели в нем решение сразу нескольких задач. Это и просвещение ребят, развитие их экологического мировоззрения, и формирование у них активной жизненной позиции, и, конечно, возможность проявить в творческом задании свои таланты.

Всего в этом году на конкурс поступило более 90 работ. Особенно активными были учащиеся школ Шадринского, Звериноголовского, Половинского, Далматовского районов и городов Кургана и Шадринска. Поговорив с ребятами, я поняла, что для них это не просто рисунки или видеоролики, а настоящее выражение жизненной позиции. Так, Герман Захаров, второклас-сник школы №53 города Кургана, рассказал, что он вместе с родителями убирает мусор в лесу. А еще мальчик знает, что батарейки нельзя выбрасывать с обычными отходами, и тоже вместе с родителями относит их в специальные контейнеры.

– Радует, что и в городе Кургане, и в области ребята создали много достойных работ, которые не только отражают суть проблем, но и предлагают пути их решения. Например, слоганы на плакатах: «Если грязно вокруг – то возьми и сам прибери!». У детей есть понимание: «Если не мы, то кто же сделает планету чистой?», есть чувство личной ответственности, – поделился впечатлениями Святослав Бельцов, координатор экологического движения «Мусора. Больше. Нет» в Кургане, входивший в состав жюри конкурса.

Церемония награждения стала настоящим праздником. Для участников мероприятия выступали вокальные и танцевальные детские коллективы города Кургана. Звучали песни о лесе и радуге, о радостном летнем дождике, о такой хрупкой и удивительной красоте природы.

– Я надеюсь, что участие в конкурсе даст вам возможность как дальше расширять свои знания, связанные с охраной окружающей среды, так и получать позитивные эмоции, – обратился к ребятам Сергей Воробьёв. Он вручил награды победителям и призёрам в двух номинациях – «Плакат» и «Видеоролик».

В возрастной группе 7–12 лет самым лучшим плакатом была признана работа Александры Брусяниной из Ольховской средней школы Шадринского района «Если землю замарать – её долго оттирать!», именно она заняла первое место. В возрастной группе 13–17 лет в номинации «Плакат» лидером стала Алина Курманова из Ольховского дома детства и юношества с плакатом «Берегите лес!». Ну а в номинации «Видеоролик» победу одержала семилетняя Вероника Кевралетина, учащаяся Красномыльской средней школы Шадринского района.

Был вручен и отдельный, особый приз жюри. Его обладательницей стала Елена Евсельева из Затеченской основной школы Далматовского района. Она представила на конкурс видеоролик о проекте «Остановка Победы». Его продемонстрировали участникам праздника. Мы увидели и красивую, облагороженную и украшенную символикой Великой Победы остановку в селе, и лица местных жителей, которые говорили спасибо школьникам за это доброе дело.

Сергей Воробьёв также вручил благодарственные письма школам и педагогам за активное участие их учеников в творческих состязаниях и за воспитание у ребят бережного отношения к природе. И пообещал, что к следующему конкурсу, который станет юбилейным – десятым, организаторы обязательно придумают какую-нибудь изюминку.

Фото: Николай Белобородов.