Чем обучение в Курганском госуниверситете привлекает иностранцев?

Обучение в Курганском государственном университете имеет для иностранцев ряд преимуществ перед получением высшего образования в мегаполисах. Об этом «Новому миру» заявил руководитель Научно-исследовательского центра приграничного сотрудничества, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности Института экономики и права КГУ Сергей Орлов.

- Чуть больше половины иностранных студентов КГУ родом из Казахстана. Для них выбор в пользу Кургана, а не Екатеринбурга, Тюмени или Челябинска, очевиден: дом ближе, на каникулы и даже на выходные можно ездить к родителям и друзьям, - объяснил собеседник нашего издания.

В то же время в Курганском госуниверситете учатся студенты из Беларуси, Украины, Африки и даже Центральной Америки. Почему в провинции, а не в вузах европейской части России?

- В Кургане жизнь дешевле, чем в названных городах. Для семей из небогатых стран этот фактор часто имеет важное значение. Кроме того, жизнь в нашем уютном городе значительно более спокойная и психологически комфортная, нежели в мегаполисах. Поэтому студенты могут полностью сосредоточиться на собственной научно-образовательной и профессиональной подготовке. Наконец, в городе и его окрестностях чрезвычайно красивая природа, а по уровню благоустройства и порядка Курган в последние годы не уступает тому же Екатеринбургу, - утверждает Сергей Орлов.

Напомним, что вчера отмечался День российского студенчества. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об открытии Московского университета. Официально праздник был установлен в 1850 году, но при советской власти не отмечался. Традиция празднования Дня российского студенчества возобновилась в 2005 году.

​Николай Волков.

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