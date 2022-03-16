Четыре «Нивы» вручили охотничьим инспекторам Курганской области

У государственных охотничьих инспекторов департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области появились новые автомобили - четыре внедорожника «Нива». Автомобили были приобретены на средства федерального бюджета.

Новая техника позволит природоохранным инспекторам эффективнее бороться с нарушителями – пресекать случаи браконьерства в охотугодьях Звериноголовского, Шадринского, Юргамышского, Сафакулевского районов и муниципальных округов.

В прошлом году инспекторам совместно с правоохранительными органами удалось выявить 644 нарушения природоохранного законодательства.

Нарушителям предъявлено 58 исков о возмещении ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, на сумму более 11,7 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2022 году автопарк департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области пополнится еще одним автомобилем повышенной проходимости и двумя снегоходами.