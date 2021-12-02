Число самозанятых в Курганской области увеличилось в 2,5 раза

В 2021 году в Курганской области количество самозанятых выросло в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Теперь более 10 тысяч жителей области оказывают услуги и продают товары своего производства легально и платят налоги.

В цифрах это выглядит так - количество самозанятых на начало 2021 года составляло 4 299 человек, на 24 ноября 2021 года — 10 604 человек, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Самозанятые граждане платят налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим с 2020 года. Он даёт выгодную налоговую ставку в 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юридическими структурами. Воспользоваться выгодным предложением от государства можно будет до 2029 года.

Доходы самозанятых в Курганской области составили более 1 млрд рублей, сумма оплаченных налогов - 29,6 млн рублей. Важно - это доходы и налоги, выведенные из «серой» зоны. Добавим, что 63% этого налога идет в региональный бюджет для решения местных проблем.

Больше всего уплатили налогов самозанятые в IT-сфере - 12,6%, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов, аренде автомобилей, автосервиса — 9,2%, сфере строительства - 6,2%, информационных услуг — 6,4%. Доля самозанятых, осуществляющих деятельность в нескольких сферах экономики, составляет 45,7%.

«Быть самозанятым выгодно: налог рассчитывается автоматически, выгодные налоговые ставки, простая регистрация через интернет, возможно совмещение с работой по трудовому договору, можно оказывать услуги юрлицам, и даже получать выгодные микрозаймы, работа «в белую» позволяет не бояться штрафов за нелегальную предпринимательскую деятельность», - отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв.

Оформить выгодный налоговый режим очень просто через приложение «Мой налог» или сервисы многочисленных банков-партнёров.