Читайте «Новый мир» за 22 сентября 2021

Свежий номер областной общественно-политической газеты «Новый мир» выйдет 21 сентября.

О чем расскажут наши корреспонденты?

Основа зауральской промышленности – машиностроение.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва в Курганской области прошли организованно, открыто, легитимно.

В Курганскую область пришли 17 новых школьных автобусов и 13 машин скорой помощи.

«Новому миру» исполнилось 104 года.

В Зауралье началась прививочная кампания против гриппа.

В Курганской области не планируют массового перехода школьников на дистанционное обучение. Стартует чемпионат по решению задач и этюдов «Ваш ход, зауральцы!».

Зауральцам предлагают прочесть пять книг об осени.

Также вы узнаете, какие материалы стали самыми популярными на Zauralonline на минувшей неделе.

Фото Николая Пушилина.