Читайте «Новый мир» за 22 сентября 2021

Свежий номер областной общественно-политической газеты «Новый мир» выйдет 21 сентября.
О чем расскажут наши корреспонденты?
Основа зауральской промышленности – машиностроение.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва в Курганской области прошли организованно, открыто, легитимно.
В Курганскую область пришли 17 новых школьных автобусов и 13 машин скорой помощи.
«Новому миру» исполнилось 104 года.
В Зауралье началась прививочная кампания против гриппа.
В Курганской области не планируют массового перехода школьников на дистанционное обучение. Стартует чемпионат по решению задач и этюдов «Ваш ход, зауральцы!».
Зауральцам предлагают прочесть пять книг об осени.
Также вы узнаете, какие материалы стали самыми популярными на Zauralonline на минувшей неделе.
Фото Николая Пушилина.
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