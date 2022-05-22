Читайте онлайн 20-й выпуск газеты «Новый мир» от 18 мая 2022 года

18 мая, 2022 - 09:45
18 мая, 2022 - 09:45
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Больше бюджетных мест выделяется на подготовку технарей, а не гуманитариев.
Приходите на городской праздник «Славянское братство» в воскресение, 22 мая.
Приветствие с 55-летием училища от Игоря Курочкина передал член Совета Федерации РФ Сергей Мурато
Активное участие в этом приняли выпускники разных лет, ветеранские организации и органы власти.
На торжества съехались выпускники военного училища всех поколений.
Все сельхозпредприятия муниципалитета обеспечены семенами на 100 процентов.
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