Что год грядущий нам готовит

Он рассказал коллегам о деятельности органов местного самоуправления за отчетный период, а также сформулировал задачи на текущий год и долгосрочную перспективу.

По словам Сергея Руденко, год прошёл в условиях жестких бюджетных ограничений. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, социальные обязательства города перед жителями были сохранены. Всего на социальную сферу в 2015 году было израсходовано более трех миллиардов рублей, или 71% от всех затрат городского бюджета.

Импортозамещение

и инвестиции

Основные действия городской власти в сфере экономики были направлены на поддержку местных производителей, импортозамещение, привлечение инвестиций, создание условий для развития предпринимательства. В 2015 году появились новые проекты – открыт ракетостроительный завод АО «Специальное конструкторское бюро «Курганприбор»; введен проект по созданию центра испытаний и сертификации запорной арматуры.

Другой важной задачей муниципальной власти является создание агропромышленного парка.

– Это один из разрабатываемых органами местного самоуправления инвестиционных проектов, направленных на реализацию потенциала развития перерабатывающих производств, особенно пищевой промышленности, развитие инвестиционной привлекательности города, создание новых рабочих мест, – сказал Сергей Руденко.

В 2015 году утверждена инвестиционная декларация муниципального образования город Курган. Также сформирован перечень приоритетных инвестиционных проектов, среди которых значатся проекты по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха, развитию зоны отдыха «Голубые озера», модернизации наружного освещения города Кургана, экологической реабилитации водных объектов и обустройству пешеходных зон в прибрежной части города Кургана и другие.

Для обеспечения конструктивного диалога между населением, бизнесом, общественными организациями и органами местного самоуправления постановлением главы города в 2015 году создан и действует Совет по мониторингу и корректировке Стратегии социально­экономического развития муниципального образования город Курган до 2030 года.

Демография

и благоустройство

Большое внимание в своём отчете Сергей Руденко уделил реализации в 2015 году задач по жилищно­коммунальному хозяйству, социальной и демографической политике, обслуживанию и развитию территорий общего пользования, благоустройству городского пространства. При этом основная задача органов местного самоуправления, как депутатов, так и исполнительной власти города, состоит в повышении уровня удовлетворенности курганцев услугами, оказанными муниципалитетом.

Характеризуя демографическую политику, Сергей Руденко отметил, что здесь многое предстоит сделать. Среднегодовая численность населения города – 325740 человек. Родилось 4818 детей; естественный прирост населения составил 285 человек (в 2014 году была зафиксирована убыль 135 человек). Вместе с тем увеличился миграционный отток населения. Он составил 1388 человек, что на 681 человека больше, чем было в 2014 году.

– Отток жителей из города прекратится тогда, когда в Кургане будут созданы перспективные рабочие места, когда все желающие смогут получить престижное образование, не покидая родного города, когда каждому нуждающемуся может быть оказана необходимая и качественная медицинская помощь, когда всех будут радовать ухоженные дворы, цветущие парки, многочисленные спортивные и досуговые учреждения. Одним словом, когда будут созданы конкурентоспособные и комфортные условия для жизни горожан.

– В центре нашего внимания должен находиться конкретный горожанин с его запросами на решение стоящих перед ним проблем. Муниципальное же образование должно выступать в качестве сервисной компании, оказывающей услуги населению. Именно такой подход к работе является оправданным и актуальным, – заявил он.

Градостроительство

Докладывая о градостроительной политике, Сергей Руденко подчеркнул, что именно в этой сфере муниципальные власти получают серьезные нарекания от граждан. По его словам, в 2015 году Кургану не удалось достичь поставленных задач, более того, так называемые земельные скандалы, подчеркнул он, сотрясали наш город в течение всего года. Это является серьезнейшим препятствием для развития города, привлечения качественных инвестиций. По мнению главы города, должен быть пересмотрен подход к градостроительной политике, к подготовке земельных участков для привлечения внутренних инвестиций. Поэтому одной из задач в сфере градостроительной политики станет разработка проектов планировки центральной части города с учетом мнения горожан и требований сохранения архитектурного облика Кургана, а также разработка проектов комплексного освоения территорий.

ЖКХ

Среди положительных моментов, которыми характеризовался 2015 год, в сфере жилищно­коммунального хозяйства и строительства Сергей Руденко отметил введение в эксплуатацию пяти многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья, введение в действие за счет всех источников финансирования 126,4 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, перевод на природный газ 4166 квартир. В сфере городского хозяйства значимым был ремонт 164,4 тыс. кв. метров дорог, свыше 35 тыс. кв. метров тротуаров и более 13 тыс. кв. метров дворовых территорий. Установлено 276 дорожных знаков; ликвидировано 60 несанкционированных свалок; проведен ремонт в парке Победы; выполнены работы по устройству 14 линий наружного освещения на территории города.

Социальная политика

В сфере социальной политики, отметил глава областного центра, в целях увеличения охвата детей дошкольным образованием продолжилось строительство детских садов в поселке Рябково, в 1А и 5­м микрорайонах Заозёрного. Действовали меры социальной поддержки молодых педагогов (в 2015 году пособие получили 54 молодых специалиста на сумму 2,7 млн рублей). Курганские гимназии №№ 47, 31,19 и 30 в 2015 году вошли в рейтинги лучших школ России.

По словам Сергея Руденко, целевая программа «Любимый город» стала объединяющей для работы Думы, администрации и жителей города в реализации важных для города задач. В рамках программы в Кургане в 2015 году была благоустроена пешеходная зона по ул. Пушкина, проведен конкурс «Любимый город – лучший двор», проведен конкурс на литературный бренд города – им стала скульптура Белочки­умелочки.

Город и общество

Решением Курганской гордумы в 2015 году определены механизмы взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО). Финансовая поддержка осуществляется в виде предоставления субсидий (грантов) из городского бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ. Имущественная – в виде передачи во владение или пользование муниципального имущества. Информационная поддержка направлена на пропаганду и популяризацию деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества. Также предусмотрена консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций по различным вопросам их работы.

Продолжая тему взаимодействия с гражданским обществом, Сергей Руденко напомнил, что в Кургане утверждена муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 – 2018 годы». Установлены принципы и определен порядок организации территориального общественного самоуправления; в стадии разработки находятся документы, предусматривающие порядок субсидирования курганских ТОСов. Сейчас, отметил он, в городе действуют 8 ТОСов: «Рябково», «Фестивальное», «Возрождение», «Заречье», «Единство», «Дружба», «Удача» и «Благодатный». Они решают вопросы, связанные с обустройством дворов, организацией детских и спортивных площадок, формированием соседских отношений, организацией праздников района, двора, поселка.

Коснулся в своём отчете Сергей Руденко и работы Курганской городской Думы, председателем которой в соответствии с Уставом города он является. Он отметил активную работу своих коллег по депутатскому корпусу, подчеркнув в качестве одного из положительных моментов тот факт, что в 2015 году городская Дума начала выстраивать конструктивный диалог и взаимодействие с региональным парламентом, уделяя особое внимание совместной работе депутатов на избирательных округах города Кургана.

Перспективы

Говоря о развитии города на долгосрочную перспективу, Сергей Руденко в качестве направления отметил проект формирования Курганско­Петропавловской трансграничной агломерации. По его словам, Кургану следует активнее развивать сотрудничество со своим соседом – Казахстаном. Это даст новый импульс для развития города, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса, модернизации существующих и создания новых предприятий, обеспечит появление новых рабочих мест.

Депутаты приняли отчёт Сергея Руденко к сведению, признав его работу в 2015 году удовлетворительной.

Фото Александра Кадникова.