Что такое терроризм и как с ним бороться

Почему и зачем люди становятся террористами? Как бороться со страхом перед терактами? И почему управление боевиками — это прибыльный бизнес?

В нем авторы попытаются ответить на главные и неудобные вопросы о терроризме. Этот релиз приурочен к годовщине трагедии 11 сентября 2001 года, когда в теракте во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке погибли почти 3000 человек.

В первом выпуске подкаста «Переговоров не будет» авторы попытаются разобраться, что такое терроризм, кого можно считать террористами и почему нет единого ответа на эти вопросы.

В предисловии к подкасту говорится, что человечество уже несколько столетий знает что такое «террор» и каким он бывает. Свойство терроризма – возникать неожиданно, появляться из ниоткуда и напоминать о себе как о новом явлении. Главная проблема - кого называть террористом и что считать актом террора.

Российское законодательство отвечает на этот вопрос так: терроризмом признаётся идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти.

Лига наций в конце 30-х годов прошлого века предлагала считать террористическим актом – деяния, направленные против органов власти с целью и расчетом вызвать чувство страха. Однако конвенция, где говорится об этом, так и не была принята.

Несмотря на четкие юридические формулировки, у терроризма нет определения. По мнению автором, это связано с тем, что видов террора бесчисленное множество. И что признавать им зависит от того, кто в итоге будет писать историю и под каким углом на неё смотреть, особенно, когда речь идёт о политике. Так или иначе, терроризм – это идеология, когда насилие становится единственным инструментом достижения целей или сама цель и есть насилие.

Авторы цикла решили вернуться назад и найти в истории ответ: что все-таки можно [или нужно] называть терроризмом. История террора можно проследить с 6 века до нашей эры до наших дней.

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Фото с сайта культура.рф.