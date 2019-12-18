Чтобы не было больше войны

4 апреля под лозунгом «Россия – наша Родина! И защищать ее нам!». Эта уникальная по масштабам и патриотическому накалу акция охватила все районы Курганской области. Прошли свыше тысячи уроков мужества, в них приняли участие более 125 тысяч человек – члены областного правительства, депутаты областной Думы, представители муниципальных органов власти, профсоюзных организаций и силовых структур. В этот день все – от губернатора до депутата поселковой Думы – независимо от политических и религиозных взглядов, говорили с молодёжью о мужестве и патриотизме.

Губернатор Алексей Кокорин побывал в Курганской гимназии № 27, где в актовом зале встретился со старшеклассниками. Урок начался со слайд­фильма о трагических июньских днях 1941 года, стихов и песни «Вставай, страна огромная!». Затем слово предоставили почётному гостю:

– Проведение такого урока имеет принципиально важное значение. Он проходит накануне очередной годовщины Великой Победы и 75­летия начала Великой Отечественной войны. К сожалению, многие западные страны в последнее время пытаются переиначить историю и представить события так, как им выгодно. В Польше сносят памятники советским воинам, по Прибалтике в открытую строевым шагом ходят ветераны войск СС, Украина пошла ещё дальше, объявив советских воинов – оккупантами, а фашистские войска – освободителями. Это неправильно! И наша задача – показать молодому поколению, что на самом деле мир на земле завоевал советский солдат­освободитель, чтобы доставшаяся огромной ценой победа не была забыта, – подчеркнул Алексей Геннадьевич.

Обращаясь к гимназистам, губернатор напомнил о том, что в сражениях приняли участие 220 тысяч жителей области, 117 тысяч из них погибли. Свыше 75 тысяч были удостоены боевых наград, 113 стали Героями Советского Союза, трое из них – дважды Герои.

– Нам есть кем гордиться, есть с кого брать пример. Героически трудились зауральцы и в тылу. Ваши сверстники в годы войны работали от зари до зари наравне со взрослыми, приближая долгожданную победу. Ветеранов Великой Отечественной войны становится всё меньше. И на их примере нужно воспитывать молодёжь, – подчеркнул губернатор и предложил почтить минутой молчания всех тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

И снова зазвучали стихи и песни, дети рассказывали о героях­земляках, о вкладе Зауралья в Победу. Финалом выступления гимназистов стала песня, в припеве которой звучали слова: «Я хочу, чтобы не было больше войны!».

Закончился урок блиц­опросом. Ребята спросили высокого гостя, затронула ли война его семью, какое произведение о войне у него самое любимое, как он относится к акции «Бессмертный полк», каким видом спорта увлекается, и даже о том, есть ли у него телохранители?

После фотографирования участников урока мужества с гостями губернатора ждала экскурсия по гимназии. Но он успел сказать журналистам, что ничуть не сомневается в том, что современная молодёжь смогла бы повторить подвиг своих прадедов. «Замечательные ребята, я в них верю!» – сказал Алексей Геннадьевич.

Фото Николая Белобородова.