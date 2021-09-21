Cтарейший житель Далматово сделал свой политический выбор

Стартовал третий день выборов в депутаты Госдумы. Избирательные участки работают так же - с 8 до 20 часов. Кто еще не проголосовал, может это сделать сегодня.

А вчера свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны, старейший житель города Далматово Александр Иванович Мокрушников, который 9 сентября отметил столетний юбилей.

Александр Иванович прошел через всю войну, начавшуюся для него летом 1941 года. День Победы фронтовик встретил в Берлине. А после воевал на восточных рубежах страны и вернулся домой только в 1947 году.

Солдат не выбирал свой боевой путь, не думал о подвигах - он освобождал свою Родину от врагов, заботясь о её судьбе и судьбе своих родных. Вот и вчера он не смог не думать о будущем России, не захотел стоять в стороне от общественной жизни. Поэтому, сделав заявку, пригласил к себе домой членов избирательной комиссии и выбрал достойных, на его взгляд, кандидатов в законодательный орган государства.

Ольга Аксентьева. Газета «Далматовский вестник».

Фото наблюдателя.