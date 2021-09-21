Cтуденты КГУ уверены: от их выбора зависит будущее России

Для первокурсника направления программная инженерия Курганского госуниверситета Кирилла Данилова 19 сентября – день особенный. Он пришёл на первые в своей жизни выборы, чтобы отдать голос за кандидатов в депутаты Госдумы. На участке в 31 гимназии, где и учился молодой человек, ему измерили температуру, выдали маску и перчатки, а также небольшой презент.

Кирилл признался, что ранее участвовал в голосовании за объекты благоустройства – через интернет. Выборы столь высокого уровня – большая ответственность. Юноше небезразлично будущее своего города, своей области и страны.

- Сегодняшний день важен, потому что я считаю, что выборы в Государственную Думу – это важное событие в жизни нашего общества. И каждый гражданин должен поучаствовать в них. Для студентов это особенно важно, потому что молодое поколение – это будущее России. И от нашего выбора зависит то, как будет развиваться наша страна. От нашей области баллотируются кандидаты. И мне кажется, мы должны поддержать их, - прокомментировал Кирилл, добавив, что в период предвыборной кампании он внимательно следил за вступлениями кандидатов в депутаты и выбрал партию, взгляды которой совпадают с его.

По оценкам наблюдателей, голосование проходит организованно, настрой у членов комиссий и избирателей хороший, обстановка доброжелательная, на участках приняты все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Дежурят полицейские, волонтёры-медики, врачи. Желающие могут поставить прививку от гриппа.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.