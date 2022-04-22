Далматовцы готовят новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Далматовцы продолжают собирать гуманитарную помощью жителям освобождённых населённых пунктов Донбасса, для российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Сотрудники районной больницы привезли в пункт сбора гуманитарной помощи, расположенный в Далматовском филиале КЦСОН, коробки со свиной тушёнкой высшего сорта, произведённой на местном перерабатывающем предприятии «Виктор А». Кроме того, далматовские медики перечислили в Курганское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в помощь вынужденным переселенцам 60 тысяч рублей.

Большую партию макаронных изделий для жителей Донбасса прислал коллектив ОАО «Завод Старт». Тонну растительного масла передали АО Автодор «Северо-Запад». Тонну гречки и 300 килограммов сахара закупили сотрудники администрации Далматовского района. Индивидуальный предприниматель Максимовских в качестве гуманитарной помощи направил макаронные изделия, крупы, растительное масло и спички. Работники учреждений культуры и образования нашего района собрали для отправки в ДНР и ЛНР посылки с мясными, рыбными и овощными консервами, сахаром и солью, с вещами и бытовыми предметами.

Сегодня на пункте сбора гуманитарной помощи готовы к отправке в ДНР и ЛНР, в пункты временного пребывания беженцев из этих республик более четырёх тонн продуктов, предметов первой необходимости, средств личной гигиены и других жизненно необходимых товаров.

А местное отделение «Союза женщин России» решило порадовать своим вниманием наших воинов, участвующих в спецоперации.

– Конечно, у наших военнослужащих всё необходимое есть, но нам захотелось скрасить их суровый быт и внести в него немного простых радостей, – отметили в «Союзе женщин России». – Мы собираем для отправки бойцам российской армии конфеты, сгущёнку, другие какие-то сладости, а также тёплые носки и скромные душевные подарки.

Учащиеся и жители села Песчано-Коледино написали нашим воинам на Донбассе письма поддержки.

Каждую субботу на Успенской площади в Далматово во время мероприятий выходного дня работает выездной сборный пункт гуманитарной помощи, куда можно приносить посылки нашим солдатам.

По информации газеты «Далматовский вестник»

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.