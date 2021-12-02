«Далур» отремонтировал в Шумихе школу и детсад

В городе Шумиха Курганской области завершен ремонт школы №9 и детского сада №12. Работы выполнены за счет средств АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Глава Шумихинского района Сергей Максимовских тепло поблагодарил генерального директора АО «Далур» Диниса Ежурова за оказанную помощь.

- Благодаря средствам уранодобывающего предприятия мы смогли выполнить ремонт крыш и фасадов зданий, заменить окна. Наши мальчишки и девчонки теперь будут заниматься в достойных условиях, - сказал он.

Динис Ежуров осмотрел образовательные учреждения и обещал продолжение социально-экономического взаимодействия.

- Шумиха становится центром уранодобычи Зауралья, и, несомненно, объем наших вложений в социальную инфраструктуру год от года будет расти, - сказал генеральный директор АО «Далур».

В Шумихинском районе АО «Далур» отрабатывает Хохловское месторождение урана. Здесь продолжается строительство объектов инфраструктуры и новой прирельсовой базы. Под нагрузку поставлена подстанция 110/10 кВ, готов к приему химикатов склад химреагентов, завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне. Продолжается строительство подъездных железнодорожных путей к прирельсовой базе.

Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана АО «Далур» на сегодняшнем уровне. Отметим, что планы добычи урана поддержаны жителями Шумихинского района на общественных слушаниях.

Напомним, также в 2021 году АО «Далур» выделило средства на капитальный ремонт школы села Труд и Знание Звериноголовского района Курганской области.

Фото пресс-службы АО «АРМЗ».