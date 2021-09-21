«Далур» реализовал 15 социальных и благотворительных проектов

В 2021 году при поддержке АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») в Курганской области было реализовано 15 социальных и благотворительных проектов. На развитие спорта и образования в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах уранодобывающее предприятие выделило около 20 млн рублей.

Самым крупным проектом, реализация которого завершилась в 2021 году, стал ремонт школы и детского сада в Шумихе. Также выделены средства на ремонт школы в селе Труд и Знание Звериноголовского района, приобретены компьютеры, мебель и другое оборудование для школ в селах Песчано-Коледино, Уксянское, Новопетропавловское, Звериноголовское и Круглое.

Для развития спорта приобретены оборудование и экипировка для Шумихинской, Далматовской и Звериноголовской детско-юношеских спортивных школ, спортивного клуба «Самбо 45», Курганской областной федерации каратэ.

- Ежегодно Урановый холдинг «АРМЗ» поддерживает социальные и благотворительные проекты на территориях присутствия. АО «Далур» реализует эти программы в Зауралье. Жители центров уранодобычи – это, в первую очередь, наши сотрудники и их семьи. Поэтому поддержка социальной инфраструктуры, образования и спорта – одно из важных направлений в нашей деятельности, - говорит генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

Напомним, что налоговые отчисления АО «Далур», добывающего уран на месторождениях Зауралья, составляют более 500 млн рублей в год, из них более 200 млн рублей – в региональный и местные бюджеты.

Кроме того, предприятие участвует в реализации национальных проектов. В частности, в 2018-2019 годах в рамках нацпроекта «Образование» выделено более 30 млн. рублей на строительство новой школы в селе Уксянское Далматовского района и создание в ней специализированного «Далур-класса».

В рамках нацпроекта «Здоровье» в селе Уксянское построен спортивный зал для работников предприятия и местных жителей. Также АО «Далур» поддерживает проведение восьми ежегодных межрегиональных спортивных соревнований, сообщает отдел по связям с общественностью и региональными органами власти АО «Атомредметзолото».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.