«Далур» вплотную приступает к разработке Хохловского месторождения урана

Проект развития Хохловского месторождения урана в Шумихинском районе Курганской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Отработку месторождения ведет АО «Далур» (входит в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»/Урановый холдинг «АРМЗ»). Проект разработало АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ»).

- Сейчас на Хохловском месторождении ведется отработка Центральной залежи. Положительное заключение Главгосэкспертизы России позволит нам начать строительство инфраструктуры и дальнейшую отработку еще трех залежей – Западной, Восточной и Дальневосточной, - рассказал «Новому миру» генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

Положительное заключение Главгосэкспертизы России означает, что при строительстве инфраструктуры и отработке залежей будут полностью соблюдены все необходимые требования. При проведении работ применяются экологически безопасные технологии, что позволяет вести добычу стратегического металла максимально эффективно и безопасно для окружающей среды. Все используемые материалы сертифицированы и соответствуют технологическим и экологическим нормам. Вредное воздействие на здоровье людей полностью исключено.

Отметим, что ранее проект развития Хохловского месторождения на общественных слушаниях одобрен жителями Шумихинского района.

Основным объектом станет вторая локальная сорбционная установка. Ее ввод в эксплуатацию позволит перерабатывать продуктивные растворы, поступающие с залежей. Объем переработки – 900 куб. метров в час. Таким образом, добыча урана на Хохловском месторождении увеличится вдвое, а общий объем добычи в Зауралье сохранится на прежнем уровне.

- Любое месторождение отрабатывается определенное время, пока не будет добыт весь объем полезного компонента. Добыча на Хохловском компенсирует снижение объемов на Далматовском, отработка которого планово завершается, - пояснил Динис Ежуров.

Отметим, что в 2022 году на Хохловском месторождении будет создано около 60 новых рабочих мест. Ежегодно увеличивается и объем поддержки социальных проектов. В частности, в 2021 году за счет средств уранодобывающего предприятия завершен ремонт средней школы №9 и детского сада №12, при поддержке АО «Далур» открыт клуб самбо. В 2022 году продолжится поддержка сферы образования, а также будут отремонтированы дороги на территории Трусиловского сельсовета.

В Шумихинском районе продолжается строительство новой прирельсовой базы АО «Далур». Под нагрузку поставлена подстанция 110/10 кВ. Завершается строительство склада. Уже завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне. Продолжается строительство подъездных железнодорожных путей к прирельсовой базе, сообщили нашему изданию в пресс-службе АО «Атомредметзолото».

Николай Волков.

Фото пресс-службы АО «Атомредметзолото».

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