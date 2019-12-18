Дебаты о кадрах

В субботу, 9 апреля в региональном офисе партии «Единая Россия» стартовали дебаты участников голосования. Жители Курганской области могли наблюдать за ходом полемики в прямом эфире на сайте предварительного голосования, а также в социальной сети «Одноклассники».

В соответствии с регламентом ПГ, каждый кандидат обязан принять участие в не менее двух публичных обсуждениях. Проведение дебатов и агитационных мероприятий является обязательным для допуска кандидатов непосредственно к предварительному голосованию, которое пройдет по всей стране 22 мая.

Участниками первых дебатов стали Алена Афонасова, Александр Сартаков и Иван Хлебников. Все они прибыли в студию со своими группами поддержки.

А темой дискуссии стало обсуждение злободневного для Зауралья вопроса – как остановить отток молодежи из региона. Проблема в том, что выпускники школ, уезжая на учебы за пределы области, как правило, не возвращаются обратно. Второй аспект вопроса – молодые люди, закончившие зауральские профессиональные учебные заведения, не могут найти себе применение в родном регионе и вынуждены уезжать в поисках лучшей доли. Можно ли исправить эту ситуацию?

Суть дискуссии состояла в том, что в начале каждому участнику предоставлялось право выступить с трехминутным заявлением своей позиции по обозначенной теме. Затем после официальной презентации представители групп поддержки могли задать по одному вопросу своим оппонентам. В завершение каждый участник выступал с заключительным словом и обращением к избирателям.

По мнению Алены Афонасовой, рынок труда может быть обеспечен за счет целевой подготовки специалистов. Необходимо более эффективное использование мер по поддержке молодой семьи.

Мысль о поддержке молодых семей высказал и Александр Сартаков. Кроме того, следует приступить к развитию современной инфрастуктуры региона. Он предлагает применять нефинансовые формы поддержки предприятий, например, в части налогообложения, которые принимают на работу молодых специалистов.

Иван Хлебников считает, что нашим высшим учебным заведениям надо вернуть тот положительный имидж, который складывался ранее на протяжении нескольких десятков лет. По его мнению, необходимо поощрение тех предприятий, которые охотно берут на работу молодых специалистов. Что касается сельской местности, здесь надо задействовать особые механизмы самозанятости населения, вовлекать молодежь в агробизнес. Хлебников предлагает разработать программы льготного кредитования по ипотеке.

– Чтобы хорошо жить, надо зарабатывать, а чтобы зарабатывать, надо создать благоприятные условия, вложив определенные средства, – утверждает он.

Тон дискуссии сменился во второй части мероприятия, когда представители групп поддержки кандидатов могли задать вопросы оппонентам.

– Каждый вопрос должен быть корректным, не содержать ложной информации, оскорбления не допускаются. В противном случае, я имею право снять его с рассмотрения, – предупредил модератор Дмитрий Чечулин.

Спрашивали про степень вовлеченности молодежи в общественно-политическую жизнь, про кадровые изменения в КГУ, о конкретных мерах социально-экономической поддержки молодежи, о формах и средствах привлечения в трудовые коллективы Зауралья молодежи из других регионов, о временных рамках реализации своих программ.

По завершении диалога, участникам дебатов было предоставлено по три минуты, чтобы они смогли выразить основные мысли, обозначенные в повестке дебатов, и обратиться к избирателям за поддержкой во время проведения Единого дня предварительного голосования.

Напомним, что дебаты будут проходить по субботам в офисе регионального отделения партии «Единая Россия». Уважаемые читатели также могут принять участие в дебатах, выступая в группах поддержки того или иного кандидата. Следующие встречи оппонентов состоятся 16 апреля в 11.00 по местному времени. Тема дебатов будет обозначена позже. Но уже известно, что на участие в дискуссии заявлены действующий депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков и глава Макушинского района Василий Шишкоедов. Дебаты будут жаркими!

Фото предоставлено региональным отделением партии "Единая Россия"