Делегация курганских аграриев приняла участие в международной выставке животноводства

«Сельскохозяйственная кооперация - основа устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе» — под таким девизом в Москве проходит IX Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Мероприятие проходит в рамках международной выставки животноводства, племенного дела и кормопроизводства АГРОС 2022. Участие в работе съезда принимают представители агробизнеса Курганской области: исполняющий обязанности директора СППК «Интер» Роман Кантаев, председатель наблюдательного совета СПССПК «Прогресс» Алексей Портнягин и Валерий Шмаков — руководитель Ассоциации заводчиков абердин-ангусского скота и другие аграрии.

На съезде обсуждались вопросы о роли сельскохозяйственных кооперативов в устойчивом развитии малых сельскохозяйственных товаропроизводителей, эффективности господдержки кооперации, препятствия на пути развития сельскохозяйственной кооперации и пути их преодоления.

В Курганской области развитие сельскохозяйственной кооперации является одним из приоритетных направлений работы. Так, в 2021 году оказана поддержка четырем сельскохозяйственным потребительским кооперативам на общую сумму 28,6 млн рублей. К примеру, СППК «Интер» предоставлен грант на развитие материально-технической базы в размере 21,9 млн. рублей. Общий объем инвестиций составит 43,9 млн. рублей. Планируется приобретение оборудования по очистке, сушке и подработке зерна. Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на 2023 год.

«Работа по поддержке сельскохозяйственной кооперации является приоритетной, в текущем году впервые из регионального бюджета будут поддержаны те, кто ориентированы на сбор, переработку и сбыт сельхозпродукции. Планируем поддержать не менее 8 кооперативов. На данные цели предусмотрено более 100 млн. рублей, в ближайшее время будет объявлен приём документов на предоставление грантов и субсидий», - прокомментировал директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.