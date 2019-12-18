«День радости» удался!

Антонина и Наталя – сестры. Они отлично ладят, понимают друг друга с одного лишь взгляда, любят подшучивать над собой.

Давайте знакомиться

Наши героини активные, любознательные, веселые, хорошо учатся в школе, участвуют в творческих конкурсах, завоевывают награды. В подтверждение – десятки фотографий в их мобильных телефонах: сначала они танцуют полонез, затем преображаются в тургеневских барышень, а дальше выступают на сцене с микрофоном. У каждой из них – большое портфолио, где есть рисунки, сочинения, дипломы.

Антонина - нежная, чуткая, приветливая девушка с рыжими волосами. Ей скоро исполнится 18 лет. Тоня любит делать прически, владеет разными техниками плетения из бисера, вышивает, поет, танцует, любит волейбол и баскетбол. У нее много друзей.

Наташе 15 лет. Это человечек, который ни минуты не может усидеть на месте. Кажется, что у нее внутри моторчик, и притягивает всех вокруг. Наталья – прирожденная актриса. Девочка катается на велосипеде, отлично держится на роликах, играет на фортепиано, любит животных.

В комнате у наших героинь светло и уютно. На тумбах стоят рамочки с семейными фотографиями, на шкафах и кроватях – мягкие игрушки, часть из которых сделаны своими руками. Стены украшены виниловыми пластинками.

Поехали!

Маршрут мы продумали большой. Съемки начались в половине восьмого утра, закончились – к семи вечера. Но, надо отметить, что никто не устал.

Девочки проснулись, позавтракали, надели любимые платья. Мы путешествовали на автомобиле, который любезно предоставила компания «Газпром газораспределение Курган».

Братья наши меньшие

Первым делом отправились за город, на базу отдыха «Рощино», в контактный зоопарк «Лесная сказка». Девчонки погладили породистых собак и пони, подержали на руках кроликов, покормили сурикатов, овец, лебедей, косуль, филинов, лис, сфотографировались с павлинами и белочками, заглянули в комнату смеха. Перед отъездом им вручили небольшие магнитики.

- Больше всего понравились мохнатые цыплята, утятки и козы, которые все время бегали за нами и просили корм, - делится впечатлениями Наташа.

- Прикольные собаки-самоеды, верблюды, филины, лебеди. Павлин при нас распустил перья и, будто позировал на камеру, - продолжает Антонина.

Красота спасет мир

Какая же девушка не мечтает стать принцессой? Какая не хочет попасть в руки опытных стилистов? В «День радости» желания исполняются. Опытные мастера студии красоты и косметологии MARILYN творчески подходят к своему делу. Они с радостью устроили экскурсию по своему салону. Девочки не только заглянули в каждый кабинет и прониклись духом красоты, но посидели в паровой бочке.

Специалисты помогли изменить привычные образы наших героинь, учли все пожелания, сделали модную укладку, дали советы и рекомендации по уходу за волосами.

Тоня твердо решила, что после окончания школы будет поступать на парикмахера. Конечно, она спросила у специалистов салона, тяжело ли работать в этой сфере долго и учиться.

-Главное – любить то, чем ты занимаешься. Можно потом дополнительно обучиться визажу и создавать свадебные образы. Это очень удобно и востребовано сейчас, - делится опытом мастер Ольга.

Приятного аппетита!

Обедать мы решили в Первой сушительной компании города Кургана. Стол был накрыт в японском стиле. Роллы на любой вкус: печеные, с рыбой, овощами, сыром, икрой. Из напитков девочки предпочли кофе и сок. Тоня – апельсиновый, Наташа – яблочный.

Кушать палочками поначалу было непросто, даже попросили у персонала кафе европейские приборы, но они не понадобились. Путем долгих стараний девочки освоили правила японского застолья.

Прикоснуться к прекрасному

Далее Наташу и Тоню ожидал сеанс песочной терапии. Вряд ли найдется хоть один человек, который в детстве не играл в песочнице и не получал от этого удовольствие. Под руководством опытного педагога Надежды Лариной девочки рисовали, но не в альбоме красками и кистью, как они привыкли, а песком на электрическом столе. Полету фантазии не было предела: лебеди, чайки, кошки, цветы и даже лунатики – все это в считанные секунды выходило из-под их легкой руки.

-Песок мы сеем, как муку, не можем его разровнять, - объясняет художница.

Это был не единственный сюрприз. Надежда Ларина вместе со своей помощницей Анной ознакомили девчонок с азами боди-арта. В одно мгновение на телах девчонок расцвели цветы, по рукам поползли скорпионы и раки. Потом они попробовали рисовать друг на друге. Надежда рассказала своим ученицам о технике нанесения рисунков хной. Девушки удивились, что с сегодняшними картинами на руках и лицах они могут смело ходить до четырех дней. Особенно забавно было Тоне, у которой на следующий день экзамен по математике. На прощание воспитанницам детдома подарили специальные наклейки-татуировки мехенди.

Модельный выход

Практически полностью подготовленные мы поехали на фотосессию к молодому талантливому фотохудожнику Виктории Мельниченко, которая пообещала, что самые лучшие мгновенья жизни останутся навсегда не только в памяти, но и на профессиональных фото. В студии Тоню и Наташу ждала также визажист Ирина Яцерук. Она умеет делать эффектный и стильный макияж, а также прически, создает образы любых форматов. «Каждая девушка неповторима в своей красоте, поэтому каждая работа производится индивидуально и с учетом пожеланий», – с такими словами встретила нас Ирина.

-У меня спросили, какие предпочитаю цвета. Я редко крашусь, поэтому сама еще точно не знаю. Полностью доверилась мастеру. Спросила, можно ли сделать стрелки на глазах, но Ира улыбнулась и сказала, что с моим сегодняшним образом они будут смотреться немного нелепо, - рассказывает Наталья.

-Интересно узнать, что получится. Немного непривычно, что все происходит без зеркала, - волнуется Антонина.

-Можешь уталить свое любопытство. Мы почти закончили, последние штрихи, - улыбается Ирина.

Губки подкрасили, щечки припудрили – вперед позировать перед фотокамерой на фоне ярких красивых декораций.

-Голову немного наклони назад, волосы расправь, ручку одну – на камин, смотрим на меня, улыбаемся, - работает с Наташей Виктория Мельниченко.

Почувствовали себя настоящими моделями. Конечно, девочке очень захотелось узнать, как она смотрятся в кадре, попросила показать пару снимков прямо на экране фотоаппарата.

-Здесь ты такая загадочная леди, а вот тут с зубками очень хорошо вышла, - листает кадры Виктория.

Тоня более терпелива:

-Мне очень нравится, что с нами работает профессиональный фотограф. Заранее смотреть ничего не хочется, иначе потом будет не интересно. Надеюсь, что фотки будут красивые.

В перерывах участницы нашего проекта даже продемонстрировали свои музыкальные способности, прошлись по клавишам пианино.

Гармония во всем!

После такого насыщенного встречами и развлечениями дня нужно было обязательно снять напряжение и немного размяться. «Кто, как не психолог, инструктор по интимной гимнастике, йоге, ведущая женских тренингов, лучше знает толк в этом деле?» - подумали мы и отправились к Ольге Каренеевой.

-Какие вы классные! Сегодня вашу внешнюю красоту мы подкрепим физической красотой вашего тела, - встретила наших героинь Оля.

Девчонки переоделись в легкие футболки и лосины, удобно расположились на матах, взяли подушки для равномерной планки уровня бедер и коленей и приступили к занятиям йогой. Тренер рассказала, что многие знаменитости занимаются такой индийской гимнастикой:

-К примеру, Мадонне сейчас под 60 лет, а она, как девочка супермодная, стильная, привлекательная.

Забавных моментов, конечно, было немало. Ногу за голову на первом занятии, конечно, они не забрасывали, но ползать на локтях и ставать в позу дерева, к примеру, попробовали. Не все упражнения удавалось хорошо выполнить с первого раза, но наши героини не привыкли сдаваться.

-Руки немного расслабьте, на колени положите, спинку выпрямите, а теперь представьте, что вас за макушку привязали веревочкой и тянут вверх, лопатки сделайте не вместе, а вниз, - руководит процессом и одновременно показывает упражнение Ольга, которая призналась перед этим, что такие занятия помогают вырасти.

-Пальцы широко расставили, нога прилипла к мату, в точку на стене напротив глазками вцепились, вторую ногу поднимаем медленно вверх, руки тянем вверх, с выдохом медленно опускаем, - комментирует свои действия Тоня.

Ольга подбадривала девочек, шутила и, что важно, общалась с ними на их же сленге. Она призналась, что буквально влюбилась в своих новых учениц, пожелала Тоне успехов в сдаче экзаменов, а Наташе – хорошего летнего отдыха. В подарок – яркие сумочки, причем сразу по две каждой – для повседневных прогулок с легким платьем и для выхода в свет.

С наилучшими пожеланиями

В детский дом Антонина и Наталья вернулись с массой впечатлений. По дороге мы вручили им подарки от наших друзей, которые, к сожалению, не смогли приехать лично и пообщаться с девочками, но очень просили передать заветные пакеты.

Компания «ЗауралСтройКомплект», которая занимается строительством коттеджей, отделочными и ремонтными работами и старается, чтобы строительство и ремонт не стали для жителей нашей области головной болью и проблемой, подарила большие наборы канцелярских принадлежностей.

Педагоги студии Romantic Sound - портреты, сделанные с любовь, а главное – от чистого сердца. Надеемся, они займут достойное место над кроватями девочек.

Салон гравировки «Фотогравёр», где можно сделать гравировку на металле, пластике и стекле передал подушки с логотипом нашего телеканала и фотографиями девчонок, а также именные брелоки.

Воспитанники детдома ждали Наташу и Антонину за столом, закипал чайник. Мы вернулись не с пустыми руками, а с гостинцами. Фабрика вкусной еды «Славянка», постоянный партнер нашего проекта, приготовила для ребят вкусное нежное пирожное. Первая сушительная компания выслала наборы роллов. Курганский государственный театр драмы пригласил всех 1 июня, в День защиты детей, к себе в гости, к 10 часам утра на сказку «Аленький цветочек». Ну и, напоследок… Что летом любят взрослые и дети? Конечно же, мороженое. Целую коробку сливочного с начинкой к чаепитию привезла компания «АвтоМарк» - организация, где можно приобрести запчасти на все иномарки мира.

Более подробно узнать о путешествии можно будет на сайте zauralonline.ru. Наша команда уверена, что детство должно быть у каждого. Ни одна улыбка не останется за кадром.

Фото Александра Кадникова.