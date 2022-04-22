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Денацификация Украины – основная цель спецоперации по защите Донбасса

Актуально.

20 апреля, 2022 - 12:05

Подавляющее большинство россиян (88%) считают, что на Украине действуют неонацистские организации и их существование представляет угрозу (76%) для России. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Кроме того, респонденты считают, что киевская власть поддерживает неонацистов (70%). Самым распространенным ответом на вопрос о целях спецоперации стала необходимость суда над украинскими нацистами за совершенные преступления (45%).  Так же среди целей спецоперации респонденты ВЦИОМ отмечают введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине (32%).

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20 апреля, 2022 - 12:05

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