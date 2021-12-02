Денис Хакулов: К своему 25-летию хочу достичь капитализации сервиса в 100 млн рублей

Программирование захватывает мир. На сегодняшний день осталось очень мало областей, где оно не применяется. Автоматизируется даже работа комбайнов на полях.

Путь программиста нелёгок и тернист, но он открывает очень большие перспективы. По сути, это будущее, которое ждёт нас всех. Бизнес, работа, торговля, развлечения. Именно поэтому всегда хочется узнать об этом побольше.

Мы побеседовали с нашим земляком, выпускником Сибирякской средней школы, ныне студентом Московского физико-технического института Денисом Хакуловым.

Парень развивает собственный стартап- сервис Virtual Parking по анализу загруженности городских парковок с открытым API.

-Расскажите, как вы пришли в IT?

-Я project-manager в Федеральной телекоммуникационной компании, студент 6-курса Физтеха Московского физико-технического института и выпускник Московской школы управления «Сколково».

Перед тем, как перейти в IT-сферу, успел поработать в крупнейших российских металлургических корпорациях – Северсталь и НЛМК.

Во время обучения в Сколково на программе по Управлению цифровыми продуктами, я понял, что IT-индустрия развивается со скоростью взлетающей ракеты, и принял решение сменить профессиональную область. По моему мнению, строить карьеру/бизнес нужно на растущем рынке. Еще 10 лет назад было модно учиться на инженера, юриста или экономиста, но рынок изменился так быстро, что многие направления устарели за несколько лет. Я верю, через 5 лет роботы и искусственный интеллект заменят 80% текущих профессий (например, водителей, кассиров, токарей и операторов call-центров).

При этом, нужно понимать, что IT – это не только программисты, а еще аналитики, менеджеры проектов, BizDev-менеджеры, тестировщики и многие другие.

- В теории успеха добиться просто, но на практике это невероятно сложно. Что вы считаете самой главной сложностью, если можно выделить что-то одно?

-Самое сложное в реализации собственных проектов – уметь брать на себя ответственность и успевать выполнять все ключевые задачи. Из-за того, что я веду сразу несколько основных видов деятельности, снижается операционная эффективность и мы «буксуем».

В решении продуктовых и бизнесовых задач помогает наш ментор – управляющий директор венчурного фонда.

-Какими проектами вы занимаетесь на данный момент?

- Мы с сервисом Virtual Parking проходим несколько программ: преакселератор «Инженер 4.0», акселератор ВШЭ и программу развития Digital Dolina Hub.

Параллельно, подготавливаем проект к интеграции с Московской транспортной системой и привлечению первых инвестиций.

Я совмещаю основную работу, учебу в Физтехе и развитие стартапа, с консалтингом: подготавливаю стратегию развития продукта для Московской телекоммуникационной компании.

Пару недель назад я прошел отбор на закрытый образовательный курс от VK Образования по цифровым продуктам, но так и не посетил ни одного занятия из-за отсутствия свободного времени.

- Проектов достаточно много, наверное, и состав команды обширен?

- Команда Virtual Parking состоит из 7 специалистов (студенты МФТИ, ФУ, ВШЭ и ЮУрГУ), из которых один разработчик – специалист в области Computer Vision и Machine Learning.

На рынке дефицит разработчиков, особенно, если стек технологий специфический. Специалист с 2-3 летним опытом на рынке труда стоит около 300-600 тысяч рублей в месяц. Мы не можем платить такие деньги на текущий момент – до старта продаж или выхода на крупные венчурные/инвестиционные фонды.

- Какая квалификация должна быть у участника проекта? Могут ли ребята из Сафакулевского района попасть в вашу команду?

- Мы открыты к долгосрочному сотрудничеству с ребятами из Сафакулевского района. Для нас главное – желание и амбиции в реализации поставленных задач. У молодых ребят появится возможность поработать над реальным продуктом с командой при поддержке опытных менторов, прокачать свои навыки, и окунуться в бизнес-комьюнити.

Например, на прошлой неделе мы посетили закрытую встречу с основателем inDriver (капитализация компании 1,25 млрд $). Если возникнет желание можно обраться ко мне лично, через Telegram: @denis_phystech или Instagram: @denis_phystech

- О чем мечтаете? Какие планы строите на будущее?

- Многие молодые специалисты мечтают повторить успех Николая Сторонского - российского предпринимателя, основателя стартапа Revolut, в 2019 году он вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. А в 2020-м стал долларовым миллиардером или Георгия Высоцкого, который начинал работать официантом и дорос до аналитика в McKinsey, а потом создал систему безналичных чаевых «Нетмонет». Именно они мотивируют развиваться и двигаться дальше…

Мои планы на будущее – амбициозные. К своему 25-летию хочу достичь капитализации сервиса в 100 млн рублей и выйти на международный рынок. Для достижения поставленной цели, мы активно ведем работу над сервисом и планируем к февралю запустить пилотные проекты со столичными корпорациями. Это позволит уйти от операционной деятельности и эмигрировать в страны вечного лета.

4 декабря отмечается День рождения российской информатики. В связи с этим поздравляем Дениса и всех, кто имеет отношение к данной отрасли с наступающим праздником!

Желаем, чтобы в вашей программе счастливой жизни не было сбоев, чтобы разработкам не страшны были никакие вирусы, а деятельность была запрограммирована только на успех!

Вопросы задавала Дания Рахматуллина.

Фото из архива Дениса Хакулова.