Департамент образования и науки разъяснил как вести воспитательную работу

В соцсетях и СМИ появились ссылки на негативное высказывание одного из педагогов Курганской области по поводу мониторинга социальных сетей обучающихся. В связи с этим департамент образования и науки разъясняет: с целью защиты прав детей, сохранения их жизни и здоровья, предупреждения различных негативных последствий классный руководитель в школе обязан вести воспитательную работу с учениками, в том числе — знать, чем «дышит» каждый ребенок в классе, составить его социальный и психологический портрет.

Пресс-служба департамента уточняет, что в данном случае речь идёт не о должностных обязанностях учителя-предметника, а об обязанностях классного руководителя, которые педагог возлагает на себя добровольно, получая при этом дополнительное денежное вознаграждение. С прошлого года доплата за работу классного руководителя в одном классе составляет более 6 тысяч рублей.

В каждой школе разработано положение о классном руководстве, где четко прописаны функции и задачи классного руководителя, среди которых создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе, формирование у обучающегося высокого уровня духовно-нравственного развития, внутренней позиции личности школьника по отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу и другие. Положение о классном руководстве разрабатывается на основании методических рекомендаций Минпросвещения России, которые получили положительную оценку общественности.

«Обращусь к родителям: вы хотели бы, чтобы с вашим ребенком в школе работал педагог, которому безразличны дети? Реалии таковы, что в социальных сетях подростки ведут себя раскрепощенно. Часто на их страничках можно увидеть такие откровения, о которых не знают даже родители. Мониторинг «настроения» ребенка в соцсетях, как показала практика, способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности. Говорю об этом с полной ответственностью, потому что такие случаи в нашей практике были. Помочь ребенку, предотвратить беду, наставить на верный путь — это не вторжение в личное пространство, это как раз часть воспитательной работы, которую обязан выполнять каждый классный руководитель», - пояснил директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Он добавил, что помимо воспитательной функции на классного руководителя возложена и профилактическая работа в рамках Федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основными задачами школы в этой системе являются, в том числе, предупреждение правонарушений и антиобщественных действий детей, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; выявление и пресечение случаев вовлечения школьников и студентов в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Свое отношение к протесту классного руководителя выполнять свои должностные обязанности высказали и коллеги-педагоги:

«Профиль в соцсети - второе «Я» человека цифровой эпохи, - уверен учитель лицея-интерната для одарённых детей, лидер областного совета молодых педагогов Александр Рухлов. - Очень многое рассказать о нас может страничка «Вконтакте» или профиль в «Инстаграм», посты в «Твиттере», видео в «ТикТоке». И, наверное, плох тот педагог, кто не интересуется страницами детей, особенно если речь идёт о классном руководителе. Мы, кажется, не разобрались ещё до конца в том, что социальные сети - не просто инструмент личного общения и личное пространство. Это как раз пространство публичное, как плацкартный вагон. Здесь слышны чужие разговоры и виден человек как таковой. В социальных сетях, как в дороге случайному попутчику, раскрывает человек свою душу. Не в том ли задача наша - взрослых, педагогов, родителей, - аккуратно прикоснуться к душе ребёнка, чтобы она зазвучала, расслышать её? Быть к ней внимательным, беречь, хрупкую, от грубых и неаккуратных прикосновений и не допускать грубости со своей стороны? Похвально это желание, и исходить оно должно не только от педагогов, но и от родителей».