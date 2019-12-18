Депутат Госдумы Александр Ильтяков участвует в предварительном голосовании

Отметим, что сейчас парламентарий один представляет интересы Курганской области в Государственной Думе. Отвечая на вопрос корреспондента ИД «Новый мир», Александр Ильтяков отметил, что, несмотря на статус действующего депутата, он намерен наравне со всеми участвовать во всех процедурах предварительного голосования Партии «Единая Россия»:

- Я испытываю уважение ко всем участникам мероприятия.

Депутат Государственной Думы подчеркнул, что хотя не является членом партии «Единая Россия» (выбирался от Общероссийского народного фронта, - авт.), тем не менее, он разделяет все чаяния и надежды партии.

- Я буду поддерживать своих коллег на площадках, когда мы будем выступать перед зауральцами. Мне, на самом деле, интересны идеи всех. Одна голова хорошо, но когда нас много, и каждый человек имеет свой взгляд на жизнь, в любом толковании есть идея, здравое зерно, которое можно взять на вооружение, - заявил Александр Ильтяков.

Среди приоритетов, о которых депутат собирается говорить на агитвстречах с избирателями, выделил сельское хозяйство:

- Сельское хозяйство остается для меня приоритетным. Это то, с чем я шел на прошлую выборную кампанию. Говорю о создании селекционно-генетического центра. В связи со сложностями, которые возникли в экономике, не удалось эту идею осуществить в полной мере. Первая очередь построена, но нельзя останавливаться на достигнутом. Области необходимо вырастить потребление, тогда земля заработает. А земля - это основной источник, чтобы все бюджеты наполнять деньгами.

Развитие промышленности – это второй приоритет, о котором упомянул Александр Ильтяков. Социальную сферу депутат считает приоритетом государства и партии власти, которая стояла и будет стоять на страже интересов человека.

- Но чтобы осуществить все задуманное, построить клубы на селе, детские сады, школы, спортивные залы, поддержать малоимущие слои населения, надо иметь сильную экономику. Нелегко нам будет, но трудный путь - самый верный, - резюмировал депутат.

Отметим, что на пятницу, 18 марта, процедуру регистрации оргкомитетом прошли два участника предварительного голосования - глава Макушинского района Василий Шишкоедов и врач Курганской областной клинической больницы Дмитрий Астафьев.

Ожидается, что в понедельник, 21 марта, будет принято решение о регистрации еще пяти соискателей. Среди них действующий депутат Государственной Думы VI созыва Александр Ильтяков, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Курганского филиала РАНХиГС Алена Афонасова, заместитель директора по молодежной политике Курганского областного детско-юношеского центра Иван Хлебников, инженер-программист завода «Мельмаш» Георгий Шабашов и коммерческий директор ООО «Фамильный дом» Александр Сартаков.

Сергей Игнатов.